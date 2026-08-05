Nevrijeme na pomolu: Stiže led, pa novi preokret

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske objavio je prognozu za naredne dane i najavio mogućnost lokalnog nevremena praćenog ledom.

Ipak, iz Zavoda ističu da se veoma toplo vrijeme nastavlja.

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U narednom periodu očekuje se nastavak vrlo toplog vremena.

Sutra, 6. avgusta, očekuju se temperature do 41 stepen, dok će dan kasnije biti nešto "svježije" sa temperaturama do 38 stepeni.

"08.08. malo niža temperatura od 30 do 36, u višim predjelima oko 25", stepeni.

Nestabilno u petak i subotu

U petak i subotu očekuje se nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom.

"Ponegdje su moguće lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, jakim vjetrom i pojavom grada", najavljuju meteorolozi.

Od nedjelje, 9. avgusta, ponovo sve toplije.

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Sve do 15. avgusta očekuju nas temprature uglavnom od 33 do 38, u višim predjelima oko 27 stepeni.

"Prema trenutnim prognozama, blaži pad temperature očekuje se tek iza 15. avgusta, ali će tačan termin biti preciznije određen u narednim prognozama", zaključuje se u prognozi RHMZ.