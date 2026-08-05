Blicao vozačima da upozori na policiju pa mu prisjelo

Tokom ljetnih putovanja u Grčku mnogi vozači iz Srbije suočavaju se sa nepoznatim pravilima u saobraćaju i drugačijim kaznama nego kod kuće.

Poseban problem mogu predstavljati situacije koje vozači smatraju uobičajenim gestom - poput blicanja, tj. upozoravanja drugih učesnika u saobraćaju.

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Upravo jedno takvo iskustvo podijelio je Aleksandar, srpski turista. On je unutar Fejsbuk grupe "Grčka info" naveo je da je kod Nea Mudanje zaustavljen nakon što je drugim vozačima blicanjem ukazivao na prisustvo saobraćajne policije.

Dobio kaznu od 240 evra

"Upravo mi se desila neprijatna situacija kod Nea Mudanje, pa bih volio da čujem da li je neko imao slično iskustvo ili zna kako ovo funkcioniše. A nekom možda i bude korisno", napisao je Aleksandar pa dodao:

"Desilo se to da sam blicao drugim vozačima da ih upozorim na prisustvo saobraćajne policije. Policija koja je bila malo dalje to je vidjela, zaustavila me i rekla da je blicanje strogo kažnjivo u Grčkoj i da moraju da mi napišu kaznu. Kazna je 240 evra".

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Aleksandar je naveo da nije razumio sadržaj zapisnika jer je napisan na grčkom jeziku, a da ni AI alat nije uspio da mu pomogne u prevodu, ali je, kako kaže, svakako potpisao.

Preveo dokument pa se iznenadio

Međutim, kada je kasnije dao jednoj Grkinji dokument na prevod, uslijedilo je iznenađenje. Prema njegovim riječima, u zapisniku nije bilo navedeno da je kažnjen zbog blicanja drugim vozačima, već je pisalo da kod sebe nije imao saobraćajnu dozvolu i da je vozio nepažljivo.

"O blicanju nema ni riječi", napisao je Aleksandar.

Srbi iznenađeni kaznom

U komentarima ispod objave javili su se i drugi članovi grupe koji su podijelili svoja iskustva i pokušali da objasne situaciju. Mnogi su naveli da nikada ranije nisu čuli da policija u Grčkoj kažnjava ovakvo ponašanje.

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Pojedini korisnici su takođe istakli da je važno tražiti objašnjenje pre potpisivanja bilo kakvog zapisnika, posebno kada je dokument napisan na jeziku koji vozač ne poznaje.

Bilo je i onih koji su naveli da su imali različita iskustva sa grčkom policijom i da mnogo toga zavisi od konkretne situacije i postupanja službenika na terenu, prenosi "Blic".