Zbog galame i toplesa turistkinja kažnjena u Hrvatskoj sa 700 evra

Da će kao turisti podno Marjana unijeti nemir u mirnu splitsku ulicu, a potom završiti u policijskoj stanici, digitalni nomad V. H. (58) i njegova supruga, domaćica H. N. (44), sigurno nisu ni slutili.

Međutim, njihovom privođenju prethodilo je kršenje zakona i neprimjereno ponašanje – galama tokom večernjih i noćnih sati, ali i šetanje supruge u toplesu po terasi objekta na koji su, bez dozvole i znanja vlasnice vile, postavili bazen.

Njihovi problemi počeli su još 3. jula, kada je muškarac na njima nerazumljivom jeziku vikao stojeći na spoljnim stepenicama kuće. Po dolasku policije ispostavilo se da su, prema navodima prijave, već gotovo 20 dana narušavali javni red i mir, a njihovu galamu na njemačkom jeziku slušala je cijela ulica.

Zbog toga je digitalni nomad osuđen na 300 evra kazne, uz obavezu da plati još 100 evra sudskih troškova.

Njegova supruga kažnjena je sa 700 evra, ne samo zbog galame već i zbog toga što se, prema optužbi, kupala u toplesu na balkonu kuće, ne obazirući se na poglede komšija u gusto naseljenom dijelu grada.

Supružnici su pred sudom odbacili sve optužbe i detaljno opisali okolnosti pod kojima su iznajmili dva sprata kuće do 1. jula 2027. godine.

Muškarac je ispričao da je vlasnici na ruke dao 500 evra, kao i još 500 evra za deo kirije za maj, dok je ugovor zvanično potpisan 1. jula. Naveo je i da su prije dolaska u Split sa četvoro dece neko vrijeme živeli na Fuerteventuri.

Negirali su da su pravili buku i tvrdili da im je vlasnica nudila još jedan stan „na crno“, uz objašnjenje da ih je teško izdati porodicama sa djecom zbog buke.

Na kraju su odnosi potpuno pukli, pa im je, kako tvrde, poštom stigao raskid ugovora uz zahtev da napuste kuću u roku od osam dana.

– Isključili su nam čak vodu i struju i ostavili nas bez frižidera i hlađenja. Rekao sam da je dosta i pješke otišao u policiju. Pet dana je bio mir, a kada smo se jedne večeri vratili sa kupanja, kapija je bila zaključana metalnim katancem. Preskočio sam zid, ali ni brava na stanu nije radila. Tada sam vidio da nam je bazen uništen, a stvari izbačene. Moja supruga se nije kupala gola. Na kraju smo po ovoj vrućini spavali u automobilu, a ona nas je prijavila policiji i sve izmislila, rekao je 58-godišnji muškarac pred sudom, piše Jutarnji.

Njegova supruga potvrdila je njegovu verziju događaja.

– Kupala sam se u bikiniju, a ne bez gornjeg dela. Bazen se sa ulice uopšte ne vidi, osim možda sa krova druge zgrade, rekla je.

S druge strane, kćerka vlasnice kuće iznijela je potpuno drugačiju priču.

– U stan su ušli 15. maja, a ugovor smo potpisali 1. jula. Kiriju za jun nisu platili, kao ni za jul. Nisu plaćali ni račune. Postavili su bazen na balkon i upozorila sam ih da to nije bezbjedno zbog težine. Nije me poslušao i svakodnevno je mijenjao vodu. Balkon je otvoren sa tri strane i vide ga sve komšije. Ljudi su me zvali da kažu kako gospođa namjerno šeta gola po balkonu, okreće zadnjicu i provocira. Kada sam htela da razgovaram sa njima, nisu me pustili u stan. Noću su toliko skakali da je zvučalo kao grmljavina. Na kraju sam im rekla da mi ništa ne plaćaju, samo da odu. Bila bih spremna da čekam i do septembra, ali sam shvatila da oni novca jednostavno nemaju, rekla je ona.

Dodala je da su, iskoristivši jedan dan kada podstanari nisu bili u stanu, promijenili sve brave.

Optužena turistkinja i dalje je negirala sve navode.

– To nije tačno. Živjeli smo dve godine u Španiji i tamo je sasvim normalno da se žene kupaju u toplesu, rekla je.

Međutim, komšije su na sudu tvrdile da su je više puta viđale na balkonu bez gornjeg dijela kupaćeg kostima, kao i da im je smetala buka koju je porodica pravila.

– Nisam se kupala u toplesu niti sam tako šetala po balkonu! – dobacila je optužena.

Na to joj je jedan od komšija odgovorio:

– Jeste, kupali ste se bez grudnjaka i to redovno! Mogu da se zakunem ako treba. Naša ulica je mirna. Ako se ta porodica vrati, organizovaćemo protest.

(Telegraf)