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Munja usmrtila fudbalera, povrijeđeno još 12 osoba

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 15:16

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Муња усмртила фудбалера, повријеђено још 12 особа
Foto: Printscreen/X

Tajlandski fudbaler poginuo je, dok je još 12 osoba, među kojima i jedan malezijski igrač, povrijeđeno nakon što je grom udario u fudbalski teren u gradu Sungaj Golok (Sungai Golok), u južnoj tajlandskoj pokrajini Narativat (Narathiwat), u utorak uveče, 4. avgusta.

Načelnik policije u Sungaj Goloku Tun Sirikant (Thun Sirikhunt) rekao je da se nesreća dogodila oko 17.30 časova po lokalnom vremenu, tokom jake kiše i polufinalne utakmice regionalnog fudbalskog turnira Golok FA kup (Golok FA Cup) na stadionu Santifap (Santiphap), objavio je malezijski list „Nju strejts tajms“ (New Straits Times).

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Utakmicu su igrale ekipe Abu iks Nong Sirin (Abu x Nong Sirin) i SAMKOLT (SAMCOLT), mješoviti tim sastavljen od tajlandskih i malezijskih fudbalera. Na Golok FA kupu učestvuju i drugi malezijski timovi, među kojima je Kelantan FK (Kelantan FC), rekao je Sirikant.

Sungaj Golok nalazi se u blizini granice Tajlanda i malezijske savezne države Kelantan.

Poginuli fudbaler identifikovan je kao 24-godišnji Sofvan Avae (Sofwan Awae), krilni igrač trećeligaškog kluba Jala FK (Yala FC).

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fudbaler

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