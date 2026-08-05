Због галаме и топлеса туристкиња кажњена у Хрватској са 700 евра

Аутор:АТВ редакција
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Да ће као туристи подно Марјана унијети немир у мирну сплитску улицу, а потом завршити у полицијској станици, дигитални номад В. Х. (58) и његова супруга, домаћица Х. Н. (44), сигурно нису ни слутили.
Међутим, њиховом привођењу претходило је кршење закона и непримјерено понашање – галама током вечерњих и ноћних сати, али и шетање супруге у топлесу по тераси објекта на који су, без дозволе и знања власнице виле, поставили базен.
Њихови проблеми почели су још 3. јула, када је мушкарац на њима неразумљивом језику викао стојећи на спољним степеницама куће. По доласку полиције испоставило се да су, према наводима пријаве, већ готово 20 дана нарушавали јавни ред и мир, а њихову галаму на њемачком језику слушала је цијела улица.
Због тога је дигитални номад осуђен на 300 евра казне, уз обавезу да плати још 100 евра судских трошкова.
Његова супруга кажњена је са 700 евра, не само због галаме већ и због тога што се, према оптужби, купала у топлесу на балкону куће, не обазирући се на погледе комшија у густо насељеном дијелу града.
Супружници су пред судом одбацили све оптужбе и детаљно описали околности под којима су изнајмили два спрата куће до 1. јула 2027. године.
Мушкарац је испричао да је власници на руке дао 500 евра, као и још 500 евра за део кирије за мај, док је уговор званично потписан 1. јула. Навео је и да су прије доласка у Сплит са четворо деце неко вријеме живели на Фуертевентури.
Негирали су да су правили буку и тврдили да им је власница нудила још један стан „на црно“, уз објашњење да их је тешко издати породицама са дјецом због буке.
На крају су односи потпуно пукли, па им је, како тврде, поштом стигао раскид уговора уз захтев да напусте кућу у року од осам дана.
– Искључили су нам чак воду и струју и оставили нас без фрижидера и хлађења. Рекао сам да је доста и пјешке отишао у полицију. Пет дана је био мир, а када смо се једне вечери вратили са купања, капија је била закључана металним катанцем. Прескочио сам зид, али ни брава на стану није радила. Тада сам видио да нам је базен уништен, а ствари избачене. Моја супруга се није купала гола. На крају смо по овој врућини спавали у аутомобилу, а она нас је пријавила полицији и све измислила, рекао је 58-годишњи мушкарац пред судом, пише Јутарњи.
Његова супруга потврдила је његову верзију догађаја.
– Купала сам се у бикинију, а не без горњег дела. Базен се са улице уопште не види, осим можда са крова друге зграде, рекла је.
С друге стране, кћерка власнице куће изнијела је потпуно другачију причу.
– У стан су ушли 15. маја, а уговор смо потписали 1. јула. Кирију за јун нису платили, као ни за јул. Нису плаћали ни рачуне. Поставили су базен на балкон и упозорила сам их да то није безбједно због тежине. Није ме послушао и свакодневно је мијењао воду. Балкон је отворен са три стране и виде га све комшије. Људи су ме звали да кажу како госпођа намјерно шета гола по балкону, окреће задњицу и провоцира. Када сам хтела да разговарам са њима, нису ме пустили у стан. Ноћу су толико скакали да је звучало као грмљавина. На крају сам им рекла да ми ништа не плаћају, само да оду. Била бих спремна да чекам и до септембра, али сам схватила да они новца једноставно немају, рекла је она.
Додала је да су, искористивши један дан када подстанари нису били у стану, промијенили све браве.
Оптужена туристкиња и даље је негирала све наводе.
– То није тачно. Живјели смо две године у Шпанији и тамо је сасвим нормално да се жене купају у топлесу, рекла је.
Међутим, комшије су на суду тврдиле да су је више пута виђале на балкону без горњег дијела купаћег костима, као и да им је сметала бука коју је породица правила.
– Нисам се купала у топлесу нити сам тако шетала по балкону! – добацила је оптужена.
На то јој је један од комшија одговорио:
– Јесте, купали сте се без грудњака и то редовно! Могу да се закунем ако треба. Наша улица је мирна. Ако се та породица врати, организоваћемо протест.
(Телеграф)
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