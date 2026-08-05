Иран преузима контролу над Ормуским мореузом? Трамп тврди да је договор близу

Аутор:АТВ редакција
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Предложени споразум између Ирана и Омана омогућио би Техерану контролу над бродовима који кроз Ормуски мореуз улазе у Персијски залив, рекли су за Ројтерс високи ирански извор и двојица регионалних званичника. То би представљало један од највећих уступака Ирану до сада.
Иако тај приједлог указује на приближавање иранским захтјевима, извори су одбацили тврдње америчког предсједника Доналда Трампа да је споразум о поновном отварању мореуза пред закључењем, наводећи да тек треба усагласити важне детаље.
„Уступак је већ направљен када је ријеч о одређеном облику контроле над Ормуским мореузом“, рекао је за Ројтерс један од регионалних извора.
Други регионални извор навео је да тек треба утврдити шта би тачно подразумијевала „контрола“. Преговарачи из земаља Залива инсистирају да регионалне државе надзиру прегледе бродова и да евентуално плаћање накнада буде добровољно.
Високи ирански извор рекао је да текст споразума који је већ на столу предвиђа да Иран контролише бродове који кроз мореуз плове према Персијском заливу. Једна од главних спорних тачака јесте улога коју би Иран имао у контроли бродова који се крећу у супротном смјеру.
Из Вашингтона није одмах стигао одговор на информације о предложеном споразуму.
Амерички званичници више пута су истицали да никада неће прихватити аранжман којим би Ирану било омогућено да контролише приступ најважнијој свјетској трговачкој рути за снабдијевање енергентима. Међутим, Трамп и високи званичници његове администрације посљедњих дана тврде да је близу споразум којим би био окончан рат који је покренуо у фебруару, а којем се, према анкетама, противи већина америчких бирача.
Цијене нафте благо су порасле у сриједу након што је јеменски покрет Хути, који има подршку Ирана, саопштио да је отворио ватру на танкер који плови под заставом Саудијске Арабије у Црвеном мору. То је посљедњи у низу напада на бродове на Блиском истоку који су пореметили глобално снабдијевање енергентима.
Ипак, свјетске цијене сирове нафте и даље су близу најнижег нивоа од почетка јула, након што су током претходна два дана нагло пале. Трамп је отказао нове нападе на Иран, позивајући се на нове преговоре за које је рекао да би могли окончати сукоб.
Иако Техеран и Вашингтон не воде директне преговоре, Иран преговара са Оманом, који контролише супротну обалу мореуза. Иран је прошле седмице одбацио ранији омански приједлог, оцијенивши да му даје премало утицаја.
Трамп је током ноћи за Фокс њуз (Fox News) рекао да преговори „добро напредују“ и да су у уторак трајали цијели дан.
„Ормуски мореуз биће врло брзо отворен“, рекао је Трамп и додао: „Уколико поново одустану, биће веома жестоко нападнути.“
Трамп је током викенда навео преговоре као разлог за одлуку да откаже планиране „масовне нападе“ на Иран, што је образац који је више пута понављао током рата.
Високи ирански извор умањио је значај тврдњи да би споразум могао бити брзо закључен, напомињући да се ирански министар спољних послова Абас Аракчи налази на одмору.
„Преговори се настављају, али је прерано рећи да је споразум са Оманом закључен“, рекао је високи ирански извор.
Други ирански извор навео је да се „ђаво крије у детаљима“.
„Само једна Трампова објава могла би довести до пропасти цијелог споразума“, рекао је он.
Споразум којим би Иран добио било какав облик контроле над приступом мореузу значио би да је рат који су покренули Сједињене Америчке Државе и Израел довео до великог помјерања односа снага у региону у корист Техерана. Прије рата мореуз је био слободно отворен за све бродове, без наплате накнада.
Трамп је на почетку тврдио да ће „Операција Епски бијес“ (Operation Epic Fury) бити окончана „безусловном предајом“ Ирана, уз његово одобрење избора иранског лидера. Међутим, сада је под притиском да пронађе излаз из рата којем се амерички бирачи, према анкетама, противе у односу два према један.
Према ријечима високог иранског званичника, Иран тражи накнаду у износу од пет до седам одсто вриједности терета на бродовима који користе мореуз. Оман преговара о нижој накнади од око три одсто, док Вашингтон захтијева да накнаде уопште не буде.
Формално добровољно плаћање накнада могло би представљати излаз из застоја. Ипак, прећутна пријетња од иранских напада могла би значити да се бродари неће усудити да пролазе мореузом без плаћања.
Вишемјесечни војни напори САД, укључујући двоседмичну кампању напада у јулу, нису успјели да ослабе иранску контролу над мореузом. Амерички команданти упозорили су Трампа у јулу да су залихе појединих врста муниције при крају. Ројтерс је у уторак објавио да је америчка војска потрошила готово све залихе прецизних ракета дугог домета.
На повремене америчке војне ескалације Иран и његови савезници одговарали су све снажније. Међу њима су и Хути, који контролишу велики дио Јемена, као и друго важно стратешко уско грло за регионалну пловидбу на улазу у Црвено море.
Хути су у сриједу саопштили да су поново погодили саудијски танкер у Црвеном мору. Навели су да је напад дио блокаде извоза саудијске нафте главном рутом која се користи као алтернатива Ормуском мореузу.
Индијски званичници саопштили су да је у уторак пројектил потопио брод који је пловио под заставом Индије у близини Јемена. Свих 14 чланова посаде, од којих су 13 држављани Индије, спасено је.
Супарници Хута у борби за контролу над Јеменом, влада са сједиштем на југу земље, оптужили су Хуте за тај напад.
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