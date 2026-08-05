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Камион усмртио двојицу радника на брзој цести, возач ухапшен

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 16:13

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Камион усмртио двојицу радника на брзој цести, возач ухапшен
Фото: X/Sabacke novosti

Двије особе су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос догодила на брзој саобраћајници Шабац-Лозница. Како је РТС-у потврђено у полицији, камион је ударио двојицу радника који су радили на одржавању пута.

Несрећа се догодила на дионици између петљи Змињак и Прњавор, на којој је саобраћај након судара обустављен.

Погинули радници предузећа "Сигнал Сомбор"

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре саопштило је да су погинули радници предузећа "Сигнал Сомбор", које је ангажовано на пословима постављања и одржавања саобраћајне сигнализације.

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"Са дубоким жаљењем обавјештавамо јавност да су у тешкој саобраћајној несрећи, која се јутрос догодила на брзој саобраћајници Шабац-Лозница, живот изгубила двојица радника предузећа 'Сигнал Сомбор', ангажованог на пословима постављања и одржавања саобраћајне сигнализације", наводи се у саопштењу.

Министарство је изразило саучешће породицама, колегама и пријатељима погинулих радника.

Возач камиона који је код Шапца усмртио двојицу путара ухапшен је и задржан до 48 сати. Алкотест је био негативан, а настрадали радници обављали су посао уз прописно обиљежену сигнализацију.

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Тагови :

Шабац

брза цеста

Саобраћајна несрећа

Камион

Радници

погибија

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