Камион усмртио двојицу радника на брзој цести, возач ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос догодила на брзој саобраћајници Шабац-Лозница. Како је РТС-у потврђено у полицији, камион је ударио двојицу радника који су радили на одржавању пута.
Несрећа се догодила на дионици између петљи Змињак и Прњавор, на којој је саобраћај након судара обустављен.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре саопштило је да су погинули радници предузећа "Сигнал Сомбор", које је ангажовано на пословима постављања и одржавања саобраћајне сигнализације.
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"Са дубоким жаљењем обавјештавамо јавност да су у тешкој саобраћајној несрећи, која се јутрос догодила на брзој саобраћајници Шабац-Лозница, живот изгубила двојица радника предузећа 'Сигнал Сомбор', ангажованог на пословима постављања и одржавања саобраћајне сигнализације", наводи се у саопштењу.
Teška saobraćajna nezgoda na moto-putu Šabac - Loznica, između pelji Zminjak i Prnjavor! Saobraćaj je trenutno obustavljen na ovoj deonici, vozite oprezno!— Šabačke novosti (@SabackeNovosti) August 5, 2026
Video: Patrole 015 pic.twitter.com/4B9ozdolMr
Министарство је изразило саучешће породицама, колегама и пријатељима погинулих радника.
Возач камиона који је код Шапца усмртио двојицу путара ухапшен је и задржан до 48 сати. Алкотест је био негативан, а настрадали радници обављали су посао уз прописно обиљежену сигнализацију.
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