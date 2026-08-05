Драма у Њемачкој: Деактивиран дрон са експлозивном направом

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Специјалци њемачке полиције деактивирали су дрон који је носио експлозивну направу након што је ноћас пронађен на аеродрому у Лајпцигу, саопштено је из Државне канцеларије криминалистичке полиције у Саксонији.
Полицајци су уклонили детонатор са експлозивне направе за сада непознатог типа, која је била причвршћена за дрон, наводи се у саопштењу.
Истражиоци за тероризам раније су покренули истрагу, а званичници су рекли да би инцидент могао да има политички мотив, преноси Срна.
Извори надлежни за безбједност рекли су агенцији ДПА да је дрон откривен у близини украјинског транспортног авиона "антонов Ан-124" и прегледан помоћу рендгена.
Истрагу су преузели Државно јавно тужилаштво Дрездена и Полицијски центар за борбу против тероризма и екстремизма.
Неколико летјелица, укључујући путнички авион, преусмјерено је након што је дрон примијећен нешто иза поноћи. Обје писте аеродрома биле су затворене, а радник на аеродрому касније је пронашао дрон на јужној писти.
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