Политичар се посвађао са људима на плажи, па га "успавао" пролазник

Аутор:АТВ редакција
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Демократски кандидат за амерички Конгрес Кирил Басин ухапшен је у суботу, 1. августа, након насилног инцидента на плажи на хавајском острву Мауи, а суд му је одредио кауцију од милион долара, саопштили су локални званичници.
Према наводима Полицијске управе Мауија, Басин је ухапшен након инцидента на плажи Кеавакапу (Keawakapu Beach), у мјесту Саут Кихеи (South Kihei). Терети се по двије тачке оптужнице за пријетње првог степена.
Полиција наводи да је сукоб почео када је 61-годишњи мушкарац замолио Басина да стиша музику. Истражитељи тврде да му је кандидат одговорио пријетњама, стављајући му до знања да код себе има ватрено оружје. Према полицијском извјештају, запријетио је и да ће упуцати супругу тог мушкарца.
Kirill Basin, a Democrat congressional candidate running against Jill Tokuda was arrested Saturday after a violent altercation at Keawakapu Beach in South Kihei. He was charged with two counts of first-degree terroristic threatening, and his bail was set at $1 million. pic.twitter.com/Muzw3vcmVq— Black Label Media (@blacklabel2026) August 5, 2026
У сукоб се потом умијешао пролазник, након чега је дошло до физичког обрачуна. Током нагуравања Басин је, наводно, узео нож и њиме пријетио присутнима, а затим га бацио у море. Један свједок касније је пронашао нож и предао га полицији.
Снимак сукоба брзо се проширио друштвеним мрежама.
Ово није први пут да је Басин у сукобу са законом. Полиција наводи да је од маја ове године више пута хапшен због наводних напада и оштећења имовине.
Против њега је издато и неколико привремених забрана приласка. Међу особама које су затражиле заштиту је и члан Вијећа округа Мауи Томас Кук (Thomas Cook), који је навео да је страховао за своју безбједност и безбједност својих сарадника након што је Басин у мају прекинуо сједницу Вијећа.
Кук тврди да је Басин током сједнице постао агресиван и пријетио полицији и службенику Вијећа. Два дана касније појавили су се наводи да је Басин показивао оружје у згради окружне управе током сукоба са запосленима.
Басина заступају адвокати Мајлс Брајнер и Брендон Сегал. Брајнер је изјавио да је случај тренутно у фази разматрања пред надлежним правосудним органима на Мауију.
До уторка тужилаштво није објавило да ли ће против њега бити подигнуте додатне оптужнице.
Актуелна конгресменка Џил Токуда, која се кандидује за нови мандат у Другом конгресном округу Хаваја, осудила је инцидент, пише „Марка“.
„Насиљу није мјесто ни у нашим заједницама ни у јавној служби. Свако ко обавља или жели да обавља јавну функцију мора бити примјер другима. Наше заједнице заслужују лидере који спајају људе, а не оне који доприносе подјелама и насиљу“, поручила је Токуда.
Хапшење је изазвало велику пажњу на Хавајима, гдје је Басин водио кампању с циљем да побиједи Токуду на предизборима Демократске странке. Полиција је саопштила да је истрага и даље у току.
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