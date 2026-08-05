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Остојић осудио паљење српске заставе: Срамна провокација уочи годишњице „Олује“

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 17:29

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Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Фото: АТВ

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић најоштрије осуђује срамни и недопустиви чин паљења српске заставе уочи обиљежавања годишњице злочиначке војно-полицијске акције „Олуја“ у Хрватској код Оточца, оцјењујући да је ријеч о отвореном испољавању мржње према српском народу и свему што он представља.

„Посебно забрињава чињеница да се овакав чин дешава у данима када српски народ молитвено и достојанствено обиљежава сјећање на једно од највећих страдања и егзодуса у својој новијој историји. Паљење српске заставе представља свјесну и недопустиву провокацију која дубоко вријеђа осјећања прогнаних, породица убијених и свих Срба, ма гдје живјели“, поручио је министар Остојић.

Он је истакао да је поражавајуће што се и више од три деценије након „Олује“ у дијелу хрватског друштва толеришу или чак подстичу испади којима се велича нетрпељивост према српском народу, умјесто да се гради атмосфера помирења и међусобног поштовања.

„Очекујемо да надлежне институције Републике Хрватске без одлагања идентификују и најстроже санкционишу починиоце овог срамног чина. Ћутање или релативизација оваквих догађаја представљају охрабрење екстремизму и шаљу опасну поруку да су мржња и скрнављење националних симбола прихватљиви“, нагласио је Остојић.

Министар је поручио да ће Република Српска наставити да чува сјећање на невино страдале и прогнане Србе, да брани достојанство свог народа и да се снажно супротставља сваком облику мржње, скрнављења националних симбола и ревизије историјских чињеница.

„Мир се не гради паљењем застава, већ уважавањем жртава, истине и достојанства сваког народа. Зато овакви поступци заслужују недвосмислену осуду цјелокупне јавности“, закључио је министар Радан Остојић.

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Радан Остојић

паљење српске заставе у Хрватској

реакција

Република Српска

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

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