Logo

Због пожара затворена обилазница око Бијељине

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 17:53

Коментари:

0
Пожар Бијељина заобилазница
Фото: ATV

Због пожара који је избио данас, у сриједу, 5. августа, затворена је обилазница око Бијељине.

На терену је, према сазнањима Инфо Бијељине око 20 ватрогасаца са шест ватрогасних возила.

Обилазница је затворена од “Робота” према депонији, а гори сува слама и растиње, и то с обје стране пута.

Како сазнаје Инфо Бијељина, на терену је и полиција, која регулише саобраћај.

Густ дим са ове локације види се из више бијељинских насеља.

За сада није познато како је дошло до пожара нити да ли он пријети објектима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар Бијељина

Ватрогасци

затворена обилазница

саобраћај

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Љубиша Ћосић

Градови и општине

Ћосић: Због сигурности грађана, биће појачано присуство полиције

3 ч

0
Сава Шамац

Градови и општине

Готово три милиона КМ за санацију обале Саве у Шамцу

4 ч

0
За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ

Градови и општине

За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ

5 ч

0
Конференција МУП-а РС у Источном Сарајеву

Градови и општине

Покушаје убиства у Источном Сарајеву преузеће Републичко тужилаштво

7 ч

2

  • Најновије

19

26

Рамиз Салкић кандидат СДА за предсједника Републике Српске

19

24

Финансијско пословање Меморијалног центра Сребреница под лупом ОЈТ у Бијељини

19

24

Медијски радници – хероји у Одбрамбено-отаџбинском рату

19

23

За монструозно убиство Елфета Весели награђена слободним викендима

19

20

Републичко тужилаштво преузима случајеве пуцњаве из Источног Сарајева

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима