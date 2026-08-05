Због пожара затворена обилазница око Бијељине

На терену је, према сазнањима Инфо Бијељине око 20 ватрогасаца са шест ватрогасних возила.

Обилазница је затворена од “Робота” према депонији, а гори сува слама и растиње, и то с обје стране пута.

Како сазнаје Инфо Бијељина, на терену је и полиција, која регулише саобраћај.

Густ дим са ове локације види се из више бијељинских насеља.

За сада није познато како је дошло до пожара нити да ли он пријети објектима.