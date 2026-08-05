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Готово три милиона КМ за санацију обале Саве у Шамцу

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:47

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Сава Шамац
Фото: Screenshot / YouTube

Директор Јавне установе "Воде Српске" Мирослав Миловановић обишао је данас радове на припреми терена за санацију рушевне обале ријеке Саве на потезу Кеј-Лука у Шамцу, а циљ овог пројекта, вриједног око три милиона КМ, јесте чишћење око 150 хектара запуштеног водног земљишта у плавном појасу, што је предуслов за санацију.

Радови су започети 10. јула са роком завршетка до 19. октобра, а вриједност предметног уговора је 2.999.102 КМ, саопштено је из "Вода Српске".

Из овог предузећа су напоменули да ће реализацијом ових радова бити омогућена санација и даља заштита обале од ерозије, али ће се отворити и могућност развоја туристичких, рекреативних и других садржаја уз ријеку.

"Уз задржавање основне функције инундационог појаса за прихват и пропуштање великих вода биће створени и предуслови за контролисано и одрживо кориштење овог простора у туристичке и друштвене сврхе", наведено је у саопштењу.

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Тагови :

ЈУ Воде Српске

Шамац

Ријека Сава

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