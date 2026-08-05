Каран: Пребиловци - симбол је српског страдања

Аутор:АТВ редакција
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Херцеговачко село Пребиловци симбол је српског страдања, али и опомене да се историја увијек понавља ако дозволимо да жртве буду заборављене, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Зато данас не говоримо само о успомени на једно село, већ и о истини која обавезује сваког човјека да се поклони пребиловачким мученицима и да никада не дозволи да их прекрије заборав", изјавио је Каран за Срну, поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над српским народом у Пребиловцима.
Он је подсјетио да су у августу 1941. године усташки злочинци покушали да избришу цијели један народ у Херцеговини.
"Мајке су у смрт одлазиле држећи своју дјецу за руке, дјецу која су убијена прије него што су стигла да упознају живот. Циљ усташких изопачених монструма био је да се угаси сјећање, породица, коријен и будућност српског народа. Када говоримо о Пребиловцима, не говоримо само о бројевима, ма колико они били страшни. Иза сваког имена остала је празна кућа, угашена свијећа, насилно прекинут родитељски загрљај и дјечији осмијех који није стигао да одрасте. То је бол која припада не само потомцима страдалих, већ цијелом нашем народу", нагласио је Каран.
Он је истакао да посебно боли што ни послије рата жртве нису добиле мир који заслужују, јер је истина о Пребиловцима деценијама била прикривана.
"Јаме, у које су бацани недужни Пребиловчани, забетониране су, као да се бетоном може сакрити истина и сјећање. Када су кости мученика коначно извађене из тих херцеговачких јама и достојно сахрањене 1991. године, ни тада нису имале мира. Већ наредне године минирана је спомен-костурница, у још једном покушају да се уништи успомена на њихово страдање. Али Пребиловци су преживјели и тај покушај, јер се истина не може минирати, нити се памћење може затрпати", рекао је Каран.
Док год изговарамо име Пребиловаца, док год одајемо помен страдалима, каже Каран, злочинци нису и неће успјети у намјери да избришу један народ и његову историју.
"Сјећање није освета, већ наш дуг према онима који нису имали прилику да остаре, да подигну дјецу, да дочекају унуке и живе живот достојан човјека. То је дуг према истини и према будућности, јер народ који заборави своје жртве ризикује да му се историја понови. Пребиловци ће нас увијек подсјећати да су мир, слобода и људско достојанство највеће вриједности које морамо чувати", истакао је предсједник Српске.
Нека је вјечна слава и дубоко поштовање невиним пребиловачким жртвама које нас, нагласио је Каран, и данас својим страдањем опомињу да је памћење наша највећа обавеза, преноси Срна.
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