Додик посјетио гроб Бобана Кустурића: Тешко ми је да се помирим са тим

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је да му је тешко да се помири с тим да нема његовог великог пријатеља Бобана Кустурића.
"Човјека који је био народни пилот. Био је човјек који је спасио много живота, који је угасио много пожара, и стигао да буде добар родитељ и да буде добар домаћин. Отишао је прерано. Изгубио сам једног од важних пријатеља у животу, али вјерујем да његова душа почива међу анђелима, јер је била коректна и поштена. И заслужује да буде само на том мјесту", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс гдје је објавио видео посјете мјеста вјечног Кустурићевог починка.
Бобан Кустурић преминуо је 5. маја у 52. години.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године, након чега је рад наставио у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.
Тешко ми је да се помирим с тим да нема мог великог пријатеља Бобана Кустурића. Човјека који је био народни пилот. Био је човјек који је спасио много живота, који је угасио много пожара, и стигао да буде добар родитељ и да буде добар домаћин.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 5, 2026
Отишао је прерано. Изгубио сам… pic.twitter.com/eO3xF1A5dQ
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Предсједник Републике Српске одликовао га је Орденом Милоша Обилића.
Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.
Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.
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