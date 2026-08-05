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Додик посјетио гроб Бобана Кустурића: Тешко ми је да се помирим са тим

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:16

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на гробу Бобана Кустурића
Фото: Screenshort/X

Предсједник Милорад Додик истакао је да му је тешко да се помири с тим да нема његовог великог пријатеља Бобана Кустурића.

"Човјека који је био народни пилот. Био је човјек који је спасио много живота, који је угасио много пожара, и стигао да буде добар родитељ и да буде добар домаћин. Отишао је прерано. Изгубио сам једног од важних пријатеља у животу, али вјерујем да његова душа почива међу анђелима, јер је била коректна и поштена. И заслужује да буде само на том мјесту", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс гдје је објавио видео посјете мјеста вјечног Кустурићевог починка.

Бобан Кустурић преминуо је 5. маја у 52. години.

Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године, након чега је рад наставио у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.

Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.

Предсједник Републике Српске одликовао га је Орденом Милоша Обилића.

Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.

Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.

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Тагови :

Милорад Додик

Бобан Кустурић

Бобан Кустурић самоубиство

Република Српска

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