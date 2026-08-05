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УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК! Инфлуенсер убијен током преноса уживо на ТикТоку

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:07

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Мексички инфлуенсер Цесар Гастелум убијен је из ватреног оружја док је уживо преносио садржај на платформи ТикТок.

Гастелум је у уторак увече снимао пренос са двојицом пријатеља испред ресторана брзе хране у насељу Трес Риос, у сјеверном граду Кулијакан, када су им пришла двојица мушкараца на мотоциклу. Један од њих испалио је хице у Гастелума из непосредне близине, пренио је Би-би-си.

На ТикТоку је имао више од пола милиона пратилаца, а највећи дио његовог садржаја чинили су хумористички видео-снимци.

Ово није први пут да је у Мексику убијен познати корисник друштвених мрежа. Прошле године двадесеттрогодишња Валерија Маркес убијена је у једном козметичком салону док је уживо преносила садржај на ТикТоку.

На снимку преноса види се да су Гастелум и његови пријатељи носили јарко наранџасте јакне и торбе какве обично користе достављачи хране.

Локални медији наводе да је полиција због њихове одјеће у почетку претпоставила да је жртва достављач, али су надлежни касније утврдили његов прави идентитет.

Полиција и форензички стручњаци оградили су мjесто злочина и испитују чауре пронађене на лицу мjеста, као и снимке надзорних камера, у потрази за траговима који би могли помоћи у истрази.

За сада нико није ухапшен, а двојица нападача на мотоциклу побегла су са мjеста злочина. Још није познато да ли је Гастелум раније примао пријетње.

На свом налогу на Инстаграму често је објављивао фотографије са путовања и ноћних излазака, као и слике на којима позира испред луксузних аутомобила.

На једној од објава може се видјети како посjећује гроб Леобарда Аиспура, инфлуенсера познатог под надимком „Ел Гордо Перуци“.

Аиспуро је убијен у децембру 2024. године, а полиција је тада саопштила да би његово убиство могло бити повезано са сукобом између двије зараћене фракције картела Синалоа.

Насиље у савезној држави Синалоа, чији је главни град Кулијакан, нагло је ескалирало након што су у септембру 2024. године избили сукоби између две фракције картела - Лос Чапитос и Ла Мајиза, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Мексико

инфлуенсер

Убиство

Тик Ток

видео снимак

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