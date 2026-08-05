Почиње исплата заостатака запосленим у институцијама

Аутор:АТВ редакција
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Запослени у институцијама Босне и Херцеговине од данас почињу примати ретроактивну разлику у основици за плате, заједно с јулском платом за 2026. годину.
Ријеч је о разлици у основици између 630 и 690 КМ за период од јануара до краја јула 2026. године. Исплата се односи на више од 21.000 запослених у државним институцијама, укључујући службенике и запосленике, док нису обухваћена именована лица.
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Шеф Кабинета министра финансија и трезора БиХ Миленко Мајсторовић рекао је да су средства за исплату у потпуности осигурана те да укупна вриједност износи више од 125 милиона КМ.
"Исплата ће бити извршена заједно са јулском платом за 2026. годину, а разлика ће се исплаћивати истом динамиком као и плата", казао је Мајсторовић.
Према његовим ријечима, запослени с високом стручном спремом добит ће просјечно око 1.200 КМ, док ће за запослене са средњом стручном спремом просјечна исплата износити око 750 КМ. Коначни износи разликоваће се у зависности од радног мјеста и висине плате.
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Мајсторовић је навео да је Министарство финансија и трезора убрзало процедуру како би исплата била завршена почетком августа, умјесто крајем мјесеца.
Уз ретроактивну разлику, запосленима ће бити исплаћен и увећани регрес у износу од 690 КМ.
Мајсторовић је истакао да је повећање плата финансирано кроз рационализацију и домаћинско управљање средствима, без додатног оптерећења прихода од индиректних пореза.
"Ниједна марка није била потребна у односу на Републику Српску и ФБиХ. Наше учешће у приходима од индиректних пореза остало је исто као и од 2023. године", рекао је Мајсторовић.
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