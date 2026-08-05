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Почиње исплата заостатака запосленим у институцијама

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 14:56

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Запослени у институцијама Босне и Херцеговине од данас почињу примати ретроактивну разлику у основици за плате, заједно с јулском платом за 2026. годину.

Ријеч је о разлици у основици између 630 и 690 КМ за период од јануара до краја јула 2026. године. Исплата се односи на више од 21.000 запослених у државним институцијама, укључујући службенике и запосленике, док нису обухваћена именована лица.

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Шеф Кабинета министра финансија и трезора БиХ Миленко Мајсторовић рекао је да су средства за исплату у потпуности осигурана те да укупна вриједност износи више од 125 милиона КМ.

"Исплата ће бити извршена заједно са јулском платом за 2026. годину, а разлика ће се исплаћивати истом динамиком као и плата", казао је Мајсторовић.

Према његовим ријечима, запослени с високом стручном спремом добит ће просјечно око 1.200 КМ, док ће за запослене са средњом стручном спремом просјечна исплата износити око 750 КМ. Коначни износи разликоваће се у зависности од радног мјеста и висине плате.

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Мајсторовић је навео да је Министарство финансија и трезора убрзало процедуру како би исплата била завршена почетком августа, умјесто крајем мјесеца.

Уз ретроактивну разлику, запосленима ће бити исплаћен и увећани регрес у износу од 690 КМ.

Мајсторовић је истакао да је повећање плата финансирано кроз рационализацију и домаћинско управљање средствима, без додатног оптерећења прихода од индиректних пореза.

"Ниједна марка није била потребна у односу на Републику Српску и ФБиХ. Наше учешће у приходима од индиректних пореза остало је исто као и од 2023. године", рекао је Мајсторовић.

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Тагови :

Плата

Регрес

заједничке институције

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