Још један медицински транспорт хеликоптером из УКЦ-а

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт осамдесетједногодишњег пацијента из Универзитетског клиничког центра Републике Српске до Требиња, ради наставка лијечења у матичној здравственој установи.
"Припадници Управе за ваздухопловство још једном су показали спремност да пруже подршку здравственом систему и допринесу благовременом и безбједном збрињавању пацијената којима је неопходан хитан ваздушни медицински превоз, саопштено је из МУП-а Српске.
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