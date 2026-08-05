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Још један медицински транспорт хеликоптером из УКЦ-а

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 12:27

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт осамдесетједногодишњег пацијента из Универзитетског клиничког центра Републике Српске до Требиња, ради наставка лијечења у матичној здравственој установи.

"Припадници Управе за ваздухопловство још једном су показали спремност да пруже подршку здравственом систему и допринесу благовременом и безбједном збрињавању пацијената којима је неопходан хитан ваздушни медицински превоз, саопштено је из МУП-а Српске.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

Хеликоптер

Медицински транспорт

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