Невријеме на помолу: Стиже лед, па нови преокрет

Аутор:Стеван Лулић
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Хидрометеоролошки завод Републике Српске објавио је прогнозу за наредне дане и најавио могућност локалног невремена праћеног ледом.
Ипак, из Завода истичу да се веома топло вријеме наставља.
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У наредном периоду очекује се наставак врло топлог времена.
Сутра, 6. августа, очекују се температуре до 41 степен, док ће дан касније бити нешто "свјежије" са температурама до 38 степени.
"08.08. мало нижа температура од 30 до 36, у вишим предјелима око 25", степени.
У петак и суботу очекује се нестабилно вријеме уз повремене пљускове са грмљавином.
"Понегдје су могуће локалне непогоде праћене јачим пљусковима, јаким вјетром и појавом града", најављују метеоролози.
Од недјеље, 9. августа, поново све топлије.
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Све до 15. августа очекују нас темпратуре углавном од 33 до 38, у вишим предјелима око 27 степени.
"Према тренутним прогнозама, блажи пад температуре очекује се тек иза 15. августа, али ће тачан термин бити прецизније одређен у наредним прогнозама", закључује се у прогнози РХМЗ.
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