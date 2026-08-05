Logo

Невријеме на помолу: Стиже лед, па нови преокрет

Аутор:

Стеван Лулић
05.08.2026 13:28

Коментари:

0
Лед у Братунцу
Фото: БХ Метео

Хидрометеоролошки завод Републике Српске објавио је прогнозу за наредне дане и најавио могућност локалног невремена праћеног ледом.

Ипак, из Завода истичу да се веома топло вријеме наставља.

Пронађени новац на граници

Хроника

Држављанин БиХ покушао у Хрватску унијети хрпу пара па жестоко кажњен

У наредном периоду очекује се наставак врло топлог времена.

Сутра, 6. августа, очекују се температуре до 41 степен, док ће дан касније бити нешто "свјежије" са температурама до 38 степени.

"08.08. мало нижа температура од 30 до 36, у вишим предјелима око 25", степени.

Нестабилно у петак и суботу

У петак и суботу очекује се нестабилно вријеме уз повремене пљускове са грмљавином.

"Понегдје су могуће локалне непогоде праћене јачим пљусковима, јаким вјетром и појавом града", најављују метеоролози.

Од недјеље, 9. августа, поново све топлије.

илу-авион-29062026

Свијет

Србин који је умало испао из авиона тужи три компаније

Све до 15. августа очекују нас темпратуре углавном од 33 до 38, у вишим предјелима око 27 степени.

"Према тренутним прогнозама, блажи пад температуре очекује се тек иза 15. августа, али ће тачан термин бити прецизније одређен у наредним прогнозама", закључује се у прогнози РХМЗ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

лед и град

Киша

Пљускови

Временска прогноза

Коментари (0)

Више из рубрике

МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Друштво

Још један медицински транспорт хеликоптером из УКЦ-а

1 ч

0
Тропски пакао изнад 40 степени: Упаљен црвени аларм због екстремних врућина

Друштво

Тропски пакао изнад 40 степени: Упаљен црвени аларм због екстремних врућина

4 ч

0
Већ се формирају колоне на границама

Друштво

Већ се формирају колоне на границама

4 ч

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Друштво

УКЦ Српске: Грађани, не насједајте на лажи на друштвеним мрежама

5 ч

1

  • Најновије

13

38

Оца годинама крио у замрзивачу: Полицији рекао да је отпутовао

13

30

За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ

13

28

Невријеме на помолу: Стиже лед, па нови преокрет

13

20

Држављанин БиХ покушао у Хрватску унијети хрпу пара па жестоко кажњен

13

17

Србин који је умало испао из авиона тужи три компаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима