Бањалука спремна за три дана врхунске музике и хиљаде посјетилаца

Аутор:АТВ редакција
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Све је спремно за почетак 14. издања Freshwave фестивала, који од сутра 6. Па све до 8. августа на тврђави Кастел окупља нека од највећих имена свјетске и регионалне музичке сцене.
Тим поводом данас је одржана прес конференција за медије на којој се говорило о значају Freshwave фестивала за развој туризма и промоцију Бањалуке, изазовима организације једног од највећих музичких догађаја у Босни и Херцеговини, али и ономе што публику очекује током предстојећа три фестивалска дана. О овогодишњем издању фестивала, његовом значају за развој туризма и изазовима организације говорили су директор Туристичке организације Града Бањалука Миња Шурлан и директор Freshwave фестивала Страхиња Граховац.
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Директор Туристичке организације Града Бањалука Миња Шурлан истакла је да Freshwave већ годинама представља један од најзначајнијих догађаја за туристичку промоцију града, наглашавајући да управо овакви фестивали доносе мјерљиве резултате.
"Freshwave фестивал је од изузетног значаја за Бањалуку, што потврђује и чињеница да успјешно траје већ 14 година. Ово је фестивал који привлачи управо оне туристе који остварују стварне ефекте за локални туризам. Они не долазе само због фестивала, већ у граду бораве неколико дана, користе смјештајне капацитете, угоститељске услуге и упознају Бањалуку. Истовремено, из нашег града носе лијепе успомене и преносе позитивну слику Бањалуке широм региона и Европе", рекла је Шурлан.
Како је истакла, Туристичка организација Града Бањалука управо зато подржава манифестације које имају конкретан допринос развоју туризма.
Бања Лука
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"За нас је посебно важно што кроз овакве фестивале добијамо прецизну туристичку аналитику, тачније знамо колико је продато улазница, из којих земаља долазе посјетиоци, колико дана бораве у граду и којој старосној групи припадају. Управо ти подаци омогућавају нам да планирамо будуће промотивне активности и да Бањалуку још снажније позиционирамо као фестивалску дестинацију. Наш циљ је да у наредном периоду још више улажемо у промоцију оваквих догађаја на међународном тржишту и да подршка фестивалима буде још снажнија и правовременија", нагласила је Шурлан.
Директор Freshwave фестивала Страхиња Граховац подсјетио је да је фестивал током протеклих 14 година прошао велики развојни пут и прерастао оквире електронске музике.
"Фестивал се значајно промијенио кроз ових 14 година. Расли смо заједно са публиком и из године у годину ширили програм. Данас више нисмо само фестивал електронске музике. Публици нудимо и хип-хоп, рок и друге музичке правце јер желимо да сваке године привучемо што шири спектар посјетилаца и да Freshwave буде фестивал за различите генерације и укусе", рекао је Граховац.
Сцена
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Говорећи о изазовима организације фестивала, истакао је да су трошкови продукције вишеструко порасли у односу на прве године одржавања.
"Највећа разлика између некада и данас јесте цијена организације. Оно што је прије десетак година коштало пет хиљада евра, данас кошта вишеструко више. Цијене продукције, техничке опреме и ангажмана извођача значајно су порасле, а посљедњих година тај тренд прати и раст цијена регионалних извођача. Организација међународног фестивала данас је далеко захтјевнија него раније", рекао је Граховац.
Додао је да је за даљи развој међународних фестивала неопходна снажнија институционална подршка.
"Фестивали попут Freshwave доводе праве стране туристе и стварају конкретне ефекте за локалну економију и туризам. Да бисмо наставили развијати фестивал на нивоу који одговара међународним стандардима, потребна нам је већа подршка институција. Као организација дошли смо до нивоа који властитим капацитетима можемо постићи, а наредни искораци захтијевају системску подршку", поручио је Граховац.
Говорећи о програму овогодишњег издања, истакао је да је организациони тим и ове године настојао публици понудити најквалитетнији садржај.
"Потрудили смо се да направимо један од најјачих програма до сада. Доводимо извођаче који су међу најтраженијима на регионалној сцени, док у сегменту електронске музике наступају умјетници који су хедлајнери највећих европских и свјетских фестивала. Вјерујем да ће овогодишње издање у потпуности испунити очекивања публике", рекао је Граховац.
На конференцији је истакнуто и да је овогодишње издање фестивала обиљежила и велика акција добровољног даривања крви, реализована у сарадњи са ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске. Акција је окупила велики број добровољних давалаца из Бањалуке, али је инспирисала и грађане других градова Босне и Херцеговине да се прикључе и у својим локалним трансфузијским службама дарују крв.
Организатори су поручили да управо овакве иницијативе потврђују да Freshwave није само музички фестивал, већ платформа која промовише хуманост, друштвену одговорност и заједништво, те изразили жељу да акција добровољног даривања крви постане традиционални дио фестивалског програма и у годинама које долазе.
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