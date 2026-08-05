"Ел Нињо" би могао изазвати акутну глад за 49 милиона људи

Аутор:АТВ редакција
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До краја наредне године готово 49 милиона људи у неким од најугроженијих дијелова свијета могло би се суочити са проблемом глади усљед климатског феномена "Ел Нињо", саопштено је из Свјетског програма за храну.
На основу анализе 45 земаља које би могле бити погођене негативним ефектима "Ел Ниња", Свјетски програм хране процјењује да би број људи који се суочавају са акутном несигурношћу хране могао порасти на укупно 274 милиона људи, што је за 22 одсто више од популације која то већ доживљава.
Очекује се да ће централна Америка са 83 одсто и јужна Африка са 75 одсто бити међу најтеже погођеним регионима, са порастом броја људи који немају довољно хране.
Јужна Африка, као и Јужна Америка и Кариби, могли би да се суоче са више од 12 милиона људи са несигурним приступом храни.
Свјетски програм хране наводи да тренутне прогнозе указују на дефицит падавина у дијеловима источне Африке, Сахела, централне Америке и Кариба, док би ризик од поплава могао да порасте у Сомалији и сусједним подручјима.
Значајни утицаји могући су широм јужне и југоисточне Азије, гдје би ризици од суше, неравномјерни монсуни и локализоване поплаве могли да поремете пољопривредну производњу.
У извјештају се наводи да постоји 81 одсто могућности за веома јак "Ел Нињо".
"Ел Нињо", периодично загријавање температуре површине океана у Пацифику, мијења глобалне временске обрасце и често се повезује са сушом у јужној Африци, одложеним монсунима у дијеловима Азије и нередовним падавинама на другим мјестима.
"Ово су догађаји који су у прошлости изазвали глад великих размјера", рекао је директор Службе за анализу безбједности хране и исхране Свјетског програма хране Жан-Мартин Бауер.
Агенција је нагласила да прогнозе остају неизвјесне и да ће се утицаји разликовати у зависности од региона, али је упозорила да владе и агенције за помоћ морају да се припреме, преноси Срна.
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