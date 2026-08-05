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Зараза се шири Америком: Инфекција потврђена у 47 савезних држава!

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 17:25

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Циклоспоријаза, инфекција која може изазвати пробавне тегобе, забиљежена је у 47 од укупно 50 америчких савезних држава, саопштио је Центар за контролу и превенцију болести.
Фото: Pexel/Robert So, turek

Циклоспоријаза, инфекција која може изазвати пробавне тегобе, забиљежена је у 47 од укупно 50 америчких савезних држава, саопштио је Центар за контролу и превенцију болести.

Из агенције су навели да су епидемијом најтеже погођене савезне државе Мичиген, Индијана, Охајо и Сјеверна Каролина.

Лист "Вашингтон пост" објавио је јуче да су случајеви циклоспоријазе повезани са зеленом салатом увезеном из Мексика забиљежени у 15 америчких савезних држава, што ову епидемију чини највећом до сада.

Министарство здравља и социјалних служби Мичигена саопштило је у понедјељак да су у тој савезној држави двије особе преминуле од посљедица инфекције.

Циклоспоријаза обично није опасна по живот и лијечи се антибиотицима. Узрочник се преноси путем контаминираног свјежег воћа, поврћа или воде, преноси Срна.

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Тагови :

Америка

Циклоспоријаза

зараза

бактерија

Сједињене Америчке Државе

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