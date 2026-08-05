Зараза се шири Америком: Инфекција потврђена у 47 савезних држава!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Циклоспоријаза, инфекција која може изазвати пробавне тегобе, забиљежена је у 47 од укупно 50 америчких савезних држава, саопштио је Центар за контролу и превенцију болести.
Из агенције су навели да су епидемијом најтеже погођене савезне државе Мичиген, Индијана, Охајо и Сјеверна Каролина.
Лист "Вашингтон пост" објавио је јуче да су случајеви циклоспоријазе повезани са зеленом салатом увезеном из Мексика забиљежени у 15 америчких савезних држава, што ову епидемију чини највећом до сада.
Министарство здравља и социјалних служби Мичигена саопштило је у понедјељак да су у тој савезној држави двије особе преминуле од посљедица инфекције.
Циклоспоријаза обично није опасна по живот и лијечи се антибиотицима. Узрочник се преноси путем контаминираног свјежег воћа, поврћа или воде, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
19
29
19
26
19
24
19
24
19
23
Тренутно на програму