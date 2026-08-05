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Потресно: Женка делфина данима носи угинуло младунче

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 17:42

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Делфини
Фото: pexels/ Penelope Torribio

Заштитници животиња документовали су дирљив призор код обала Аустралије, гдје је женка делфина примијећена како у океану носи своје угинуло младунче. Снимак организације Geographe Marine Research приказује женку делфина како носи беживотно тијело свог младунца јужно од Перта у Аустралији, преноси Шпигел.

Према наводима организације на друштвеним мрежама, ријеч је о делфину Фреџел, која је претходно изгубила већ три младунца.

- Надали смо се да ће поново постати мајка - наводи се у објави, уз напомену да одгајање младунца током зиме на јужној хемисфери представља велики изазов.

Овога пута Фреџел је изгубила и четврто младунче.

Чланови организације наводе да су код младунца, старог око двије седмице, примијетили убрзано дисање и да су страховали од оваквог исхода. Није прецизирано колико дуго мајка већ носи тијело младунца, али се претпоставља да то траје извјесно вријеме.

- Делфини носе своју угинулу младунчад током периода жалости, који може да траје много дана. На крају морају да их пусте и почну да се хране како би преживјели, и тај тренутак се приближава - навели су из организације, преноси Танјуг.

Међутим, не показује само Фреџел знаке жалости. Научница Лори Марино, оснивач организације "Whale Sanctuary Project", указала је на понашање осталих чланова групе у близини мајке.

- Они су уз њу. Није само она са својим угинулим младунчетом. Цијела група примјећује да се нешто догађа - рекла је Марино, пренео је Њујорк тајмс.

Ово није први пут да је код китова и делфина забиљежено понашање које се тумачи као исказивање жалости. Женка орке по имену Талеках носила је 2018. године своје угинуло младунче чак 17 дана. Слично понашање примијећено је и прије око годину и по дана, након угинућа њеног другог младунца.

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Тагови :

делфини

Младунче

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