Потресно: Женка делфина данима носи угинуло младунче

Аутор:АТВ редакција
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Заштитници животиња документовали су дирљив призор код обала Аустралије, гдје је женка делфина примијећена како у океану носи своје угинуло младунче. Снимак организације Geographe Marine Research приказује женку делфина како носи беживотно тијело свог младунца јужно од Перта у Аустралији, преноси Шпигел.
Према наводима организације на друштвеним мрежама, ријеч је о делфину Фреџел, која је претходно изгубила већ три младунца.
- Надали смо се да ће поново постати мајка - наводи се у објави, уз напомену да одгајање младунца током зиме на јужној хемисфери представља велики изазов.
Овога пута Фреџел је изгубила и четврто младунче.
Чланови организације наводе да су код младунца, старог око двије седмице, примијетили убрзано дисање и да су страховали од оваквог исхода. Није прецизирано колико дуго мајка већ носи тијело младунца, али се претпоставља да то траје извјесно вријеме.
- Делфини носе своју угинулу младунчад током периода жалости, који може да траје много дана. На крају морају да их пусте и почну да се хране како би преживјели, и тај тренутак се приближава - навели су из организације, преноси Танјуг.
Међутим, не показује само Фреџел знаке жалости. Научница Лори Марино, оснивач организације "Whale Sanctuary Project", указала је на понашање осталих чланова групе у близини мајке.
- Они су уз њу. Није само она са својим угинулим младунчетом. Цијела група примјећује да се нешто догађа - рекла је Марино, пренео је Њујорк тајмс.
Ово није први пут да је код китова и делфина забиљежено понашање које се тумачи као исказивање жалости. Женка орке по имену Талеках носила је 2018. године своје угинуло младунче чак 17 дана. Слично понашање примијећено је и прије око годину и по дана, након угинућа њеног другог младунца.
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