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Дневни хороскоп за 5. август: Шкорпију чека велики преокрет, а вас?

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 07:05

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хороскоп звијезде Мјесец
Фото: Pexel/ Michele Raffoni

Дневни хороскоп за 5. август – посао, љубав и здравље.

Ован

Посао: Дан доноси убрзан темпо и неколико обавеза које захтијевају брзу реакцију. Љубав: Могуће је пријатно изненађење од особе од које то најмање очекујете. Здравље: Пријаће вам више одмора у вечерњим сатима.

Бик

Посао: Финансијска ситуација постаје стабилнија, а један разговор може вам донијети корисну информацију. Љубав: Партнер показује више разумијевања него претходних дана. Здравље: Обратите пажњу на исхрану и унос течности.

Близанци

Посао: Ваша комуникација данас оставља снажан утисак на сараднике и надређене. Љубав: Слободне Близанце очекује занимљиво познанство преко пријатеља или друштвених мрежа. Здравље: Могућа је појачана нервоза због превише обавеза.

Рак

Посао: Данас ћете жељети да радите својим темпом, али околности траже већу прилагодљивост. Љубав: Емотивни разговор доноси вам осјећај сигурности и блискости. Здравље: Потребно вам је више сна и опуштања.

Лав

Посао: Пред вама је прилика да се истакнете знањем или искуством које посједујете. Љубав: Привлачите пажњу гд‌је год да се појавите, а комплименти ће вам пријати. Здравље: Енергија је стабилна током цијелог дана.

Д‌јевица

Посао: Успјешно завршавате обавезу која вам је одузимала много времена. Љубав: Не дозволите да ситне несугласице покваре лијепо расположење. Здравље: Могућа је напетост у предијелу леђа.

Вага

Посао: Сарадња са другима доноси боље резултате него самостални рад. Љубав: Дан је повољан за искрене разговоре и рјешавање недоумица. Здравље: Пронађите вријеме за физичку активност.

Шкорпија

Посао: Једна промјена плана могла би на крају да се покаже као корисна за вас. Љубав: Емоције су појачане, али избјегавајте импулсивне реакције. Здравље: Потребно је више одмора и мање стреса.

Стријелац

Посао: Данас долазите до информације која вам може помоћи у наредном периоду. Љубав: Неочекиван сусрет враћа осмијех на ваше лице. Здравље: Пријаће вам боравак на отвореном.

Јарац

Посао: Фокусирани сте на циљеве и ништа вас не може лако омести. Љубав: Партнер очекује више пажње и заједничког времена. Здравље: Могућ је мањи пад енергије у другом дијелу дана.

Водолија

Посао: Креативне идеје данас могу донијети конкретне резултате. Љубав: Једна порука или позив мијења ток дана у љепшем правцу. Здравље: Више се крећите и правите чешће паузе.

Рибе

Посао: Ослоните се на интуицију приликом доношења важних одлука. Љубав: Особа која вам се допада могла би да покаже више иницијативе. Здравље: Потребно вам је више времена за одмор и регенерацију, преноси Лепа и срећна.

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