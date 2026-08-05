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СМС превара хара Србијом, лажне казне празне рачуне

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 07:00

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Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.
Фото: Soulful Pizza/Pexels

Нова превара која кружи Србијом узнемирила је грађане, а овога пута на мети су поруке у којима се од корисника тражи да наводно плате казну за прекорачење брзине.

Наиме, читаоцу портала Телеграф.рс, који тврди да чак није ни возач, стигла је СМС порука са непознатог броја у којој се пошиљалац лажно представља као Министарство унутрашњих послова, односно саобраћајна полиција.

У поруци се грађани обавјештавају о наводном саобраћајном прекршају и упућују да изврше уплату путем приложеног линка, а садржај поруке преносимо у цјелости:

"Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Саобраћајна полиција

Број обавјештења о прекршају: РС-2026-8819403

Опис прекршаја: Прекорачење брзине

Детаљи прекршаја: Фиксни систем за видеонадзор и праћење брзине снимио је ваше возило како се креће брзином од 68 километара на сат у зони са ограничењем брзине од 60 km/h; ова радња крши Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Србије.

Упутства за плаћање и попуст: Уколико се казна плати у прописаном року, имате право на смањење износа од 50% (у складу са законом). Након истека рока, губите право на попуст и бићете дужни да платите трошкове поступка и законску камату за затезно плаћање поред првобитног износа казне.

Правне посљедице и мјере: Док се обавеза не испуни или случај не затвори, у систему ће бити евидентирано привремено ограничење за возило. Сви административни и саобраћајни поступци (укључујући пренос власништва, периодичне техничке прегледе и издавање дозвола / регистарских таблица) биће обустављени. Министарство унутрашњих послова задржава право да покрене поступак извршења преко надлежних органа.

Ако вам стигне оваква порука, будите опрезни. Један погрешан клик може скупо да вас кошта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СМС превара

СМС

Казна

Србија

превара

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