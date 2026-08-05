Они су издржали страшне муке: Ово данас морате урадити за здравље и мир

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан посвећен великим хришћанским страдалницима.
Ријеч је о Светом свештеномученику Аполинарију и Светим мученицима Трофиму и Теофилу, који су због своје непоколебљиве вјере у Исуса Христа прошли кроз страшна мучења.
Свети Аполинарије је био родом из Антиохије. У Рим га је довео лично Свети апостол Петар, који га је касније рукоположио за епископа Равене. Према предању, Аполинарије је имао невјероватну исцјелитељску моћ. Излијечио је сина локалног војника од слијепила, након чега је цијела та породица примила хришћанство. Такође је од тешке болести излијечио и супругу равенарског војсковође, па је у њиховом дому живио 12 година, проповиједајући Јеванђеље и подижући прве домаће цркве. Због ширења хришћанства, незнабожачке старјешине су га звјерски мучиле и прогониле, али је он остао вјеран Христу све до своје мученичке смрти.
Страдање Трофима и Теофила
Заједно са њим, сутра се помињу и Свети мученици Трофим, Теофил и још тринаест страдалника који су мучени у вријеме цара Диоклецијана. Пошто нису жељели да се одрекну Христа нити да принесу жртве идолима, пагани су их тукли камењем, сјекли им месо и на крају их живе бацили у ватру. Божијом силом, из пламена су изашли потпуно неповријеђени, након чега су им џелати одсјекли главе мачем.
Иако овај празник у црквеном календару није обиљежен црвеним словом, у српском народу постоје дубоко укоријењени обичаји и вјеровања.
На овај дан се традиционално избјегавају тешки физички послови у пољу и око куће, из поштовања према страдањима и ранама светитеља.
Сматра се да су ови светитељи велики посредници пред Богом. Народ вјерује да ће свака искрена молитва за здравље и исцјељење болесних у породици бити услишена.Вјерници би требало да проведу дан у миру, опроштају и уздржавању од лоших мисли и сукоба са ближњима, преноси Курир.
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