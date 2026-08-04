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Делије одале почаст жртвама Олује

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:40

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Делије одале почаст жртвама Олује
Фото: Facebook/FK Crvena zvezda

Фудбалери Црвене звезде у првом мечу трећег преткола Лиге шампиона изгубили су од Хапоела Бер Шеве са 1:0.

На утакмици су подршку својим миљеницима, али и српским жртвама злочиначке акције Олуја пружили навијачи црвено-бијелих.

Уз иконографију уздигли су и паролу "Слава жртвама Олује".

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Тагови :

Делије

ФК Црвена звезда

Акција Олуја

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