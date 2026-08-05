ЖКК Орлови не одустају од WABA лиге

Аутор:АТВ редакција
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ЖКК Орлови не одустаје од наступа у регионалној WABA лиги, а бањалучки клуб данас се огласио саопштењем у којем наводе да ће у петак бити донесена коначна одлука.
“Женски кошаркашки клуб Орлови из Бањелуке обавјештава јавност и спортске пријатеље да ће у петак, 7. августа, на званичној Скупштини WABA лиге бити донесена коначна одлука о статусу и учешћу нашег клуба у регионалном такмичењу за сезону 2026/2027.
Да би КК Орлови остао дио регионалне елите, до петка је неопходно обезбиједити чврсту финансијску гаранцију. У протеклих пет година КК Орлови нису само суверено владали домаћим такмичењима, већ су и на регионалној сцени доказали врхунски квалитет – освајањем двије бронзане медаље на Финал Фоур турнирима WАБА лиге.
По први пут у својој новијој историји, клуб се налази у ситуацији да самостално не може обезбиједити додатна новчана средства. Средства која се издвајају из градског буџета остала су на нивоу од прије десет година, што ни приближно не одговара трошковима такмичења на овом нивоу.
Поводом новонастале ситуације, управа клуба се званично обратила Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске. Заједничким снагама и у интензивној комуникацији тражи се рјешење како би КК Орлови добили прилику да наставе континуитет побједа и успјеха.
Управа клуба велике наде полаже и у предсједника Милорада Додика, који је и сам велики обожавалац кошарке и који је увек знао да препозна и подржи рад и резултате наших успјешних клубова.
О квалитетном раду у КК Орлови најбоље свједочи примјер младе Хане Предојевић из Лакташа, која је као капитен јуниорске репрезентације Србије донијела бронзану медаљу са Европског првенства у Републику Српску. Хана, која је уједно и капитен КК Орлови, потписала је вишегодишњи уговор са колеџом из Прве дивизије у САД, гдје наставља свој кошаркашки пут.
Управо да би се и осталој дјеци, којима је Хана један од главних узора, омогућио такав развојни пут, управа КК Орлови полаже све наде у ресорно министарство и предсједника Додика, вјерујући да ће и овог пута пружити подршку наставку ове успјешне спортске приче.” наводи се у саопштењу ЖКК Орлови.
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