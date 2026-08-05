Обједињена наплата: Шта је с ПДВ-ом и ко ће остати без посла?

Аутор:Марија Милановић
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Приједлог одлуке о плаћању комуналних услуга и накнада у систему обједињене наплате изазвала је бурну расправу међу одборницима. Међу одборничким критикама, јасно се могло чути да је одлука недорађена, постављено је и много питања, али су одговори изостали.
Предсједник бањалучке Скупштине, Љубо Нинковић упозорио је на површно урађен приједлог Града Бањалука о обједињеној комуналној накнади.
Нинковић је нагласио да је током засједања надлежне комисије упутио питање овлаштеном потписнику у Одјељењу за финансије Милану Аљетићу, о површности овог приједлога, а који се односи на изостајање Топлане као једног од предузећа, које пружа комуналне услуге грађанима те му је упутио питање, како предлагачи могу тврдити да ће бањалучка Чистоћа пристати на систем обједињене накнаде те како је могуће да се и ЗИБЛ нађе у овом систему, а који већ годинама не ради овај посао како би требало.
„Како онда знате да ће Чистоћа онда бити дио тога? Откуд вам право да оставите овако отворену могућност за још неких јавних комуналних карактера, односно накнада за јавно комунални карактер? Откуд вам право? Шта ми све требамо размишљати да ћете ви подвести под јавно-комунални карактер? Схватате ли да је то онда изван надлежности Скупштине и да ће вам ова одлука пасти на Уставном суду?“ питао је Нинковић представника надлежног одјељења.
Нинковић је навео да се у одлуци наводи да поступак и начин плаћања комуналних услуга и накнада у систему обједињене наплате на подручју Града Бањалуке, уредиће се актом, који доноси градоначелник. „Којим актом?“ питао је Нинковић, те наставио:
„Откуд му право? Откуд нама право да дамо градоначелнику нешто што немамо ни ми право? И вама је то смијешно? Знате ли ви да управљате са 300 милиона КМ новца грађана Бањалуке? Није то новац вашег оца па да се понашате са њим како желите, сједите ту у задњој клупи, мени се смијете и машете главом“, казао је Нинковић Аљетићу.
Како је казао Нинковић, у овом случају, њега би била срамота да је један овакав приједлог и посао написао на четири члана без прелазног, а на шта се Аљетић наставио осмјехивати.
„Ни једну нову реченицу ви не знате изговорити од онога што овдје пише, побогу сте и нашли сте нама овдје говорити шта требамо. Вратићу се поново на Закон о комуналним дјелатностима и питати гдје је то дато право одјељење врши. Како ће те ви наплаћивати? Кад причамо о ПДВ-у, хоћете ли издавати уз рачун према грађанима и ПДВ? Ево, сто марака је рачун, неко је 80 уплатио, ви ћете то распоредити, како сте на рекли на комисији пропорционално, 80% на сваки рачун. Ко плаћа ПДВ?“ питао је Нинковић.
Предсједник Скупштине питао је како ће се горе наведено раздвојити на рачунима и ко ће Бањалучанима рећи да је одлучено у њихово име, који рачун ће бити плаћен.
„Па од тих 100 марака платићемо 80% Водоводу, Топлани, Гробљу итд. Шта ако ја не желим да плаћам воду? Знате зашто? Зато што постоји јавна чесма, коју сами грађани изградили и уложили у потпуности у инфраструктуру и никад им Водовод није признао инфраструктуру, да је то Град преузео на себе и каже ми сад одржавамо то“, нагласио је Нинковић.
Како он каже, грађани имају право не платити одређени рачун, али ће овим системом бити присиљени да то ураде.
„Ко ће носити одговорност за толике судске поступке? Јесте ли свјесни уопште шта радите? Како ћете плаћати ПДВ? Како ћете те рачуне раздвојити? Којој фирми ћете у платити и знате ли да постоји могућност да иоле нека јавна предузећа, која стоје, мада не знам ни које више добро стоји да ћете у том случају узети новац и од њих дати оном које већ лоше стоји и уништити и ово прво? Ништа ви о томе нисте размишљали“, рекао је Нинковић.
Одборница Народног фронта Дијана Јешић питала је шта ће се десити са радницима који се баве обрачуном, наплатом и издавањем рачуна с обзиром да се овим приједлогом ствара вишак радника и које је рјешење за њих.
„Чистоћа је на једној сједници рекла да јој је Град дужан 4 милиона КМ. И сад теоретски, деси се ситуација, Град наплаћује све ове рачуне и сад Чистоћа потражује два милиона, град јој не исплати и шта ће она чекати на ту наплату“, питала је Јешићева.
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