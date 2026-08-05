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Kamion usmrtio dvojicu radnika na brzoj cesti, vozač uhapšen

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 16:13

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Камион усмртио двојицу радника на брзој цести, возач ухапшен
Foto: X/Sabacke novosti

Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Kako je RTS-u potvrđeno u policiji, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta.

Nesreća se dogodila na dionici između petlji Zminjak i Prnjavor, na kojoj je saobraćaj nakon sudara obustavljen.

Poginuli radnici preduzeća "Signal Sombor"

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da su poginuli radnici preduzeća "Signal Sombor", koje je angažovano na poslovima postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije.

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"Sa dubokim žaljenjem obavještavamo javnost da su u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, život izgubila dvojica radnika preduzeća 'Signal Sombor', angažovanog na poslovima postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je izrazilo saučešće porodicama, kolegama i prijateljima poginulih radnika.

Vozač kamiona koji je kod Šapca usmrtio dvojicu putara uhapšen je i zadržan do 48 sati. Alkotest je bio negativan, a nastradali radnici obavljali su posao uz propisno obilježenu signalizaciju.

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Tagovi :

Šabac

brza cesta

Saobraćajna nesreća

Kamion

Radnici

pogibija

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