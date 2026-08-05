Kamion usmrtio dvojicu radnika na brzoj cesti, vozač uhapšen

Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Kako je RTS-u potvrđeno u policiji, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta.

Nesreća se dogodila na dionici između petlji Zminjak i Prnjavor, na kojoj je saobraćaj nakon sudara obustavljen.

Poginuli radnici preduzeća "Signal Sombor"

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da su poginuli radnici preduzeća "Signal Sombor", koje je angažovano na poslovima postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije.

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"Sa dubokim žaljenjem obavještavamo javnost da su u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, život izgubila dvojica radnika preduzeća 'Signal Sombor', angažovanog na poslovima postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije", navodi se u saopštenju.

Teška saobraćajna nezgoda na moto-putu Šabac - Loznica, između pelji Zminjak i Prnjavor! Saobraćaj je trenutno obustavljen na ovoj deonici, vozite oprezno!



Video: Patrole 015 pic.twitter.com/4B9ozdolMr — Šabačke novosti (@SabackeNovosti) August 5, 2026

Ministarstvo je izrazilo saučešće porodicama, kolegama i prijateljima poginulih radnika.

Vozač kamiona koji je kod Šapca usmrtio dvojicu putara uhapšen je i zadržan do 48 sati. Alkotest je bio negativan, a nastradali radnici obavljali su posao uz propisno obilježenu signalizaciju.