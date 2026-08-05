Slijedi li krah kao 1987. godine?

Poznati američki investitor Majkl Bari (Michael Burry), koji je svjetsku slavu stekao zahvaljujući tačnoj prognozi sloma tržišta nekretnina uoči finansijske krize 2008. godine, i dalje ostaje pri svojim pesimističnim prognozama, uprkos tome što je indeks S&P 500 dostigao novi rekordni nivo.

U objavi na platformi Sabstak (Substack) upozorio je da bi aktuelni rast tržišta mogao da se završi naglim padom, sličnim krahu berze iz 1987. godine.

„I dalje vjerujem da je moguće da se nalazimo blizu velikog tržišnog vrhunca, kao i da je moguć pad poput onog iz 1987. godine. Međutim, činjenica da S&P 500 dostiže nove rekorde vjerovatno će privući dodatni kapital na tržište“, napisao je Bari.

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Indeks S&P 500 u utorak je porastao za 1,9 odsto i prvi put od juna završio trgovanje na rekordnom nivou. Rast su podstakli bolji poslovni rezultati kompanija od očekivanih, ali i nastavak pada cijena nafte zbog očekivanja da će Hormuški moreuz ponovo biti otvoren za pomorski saobraćaj.

Istovremeno, tehnološki indeks Nasdak kompozit (Nasdaq Composite) skočio je za 2,7 odsto, čime je tokom prva dva dana sedmice ostvario rast od gotovo pet odsto.

Bari je jedan od najglasnijih kritičara aktuelnog procvata vještačke inteligencije na Volstritu. Smatra da je ogromna potražnja za infrastrukturom namijenjenom razvoju vještačke inteligencije podstaknuta modelima finansiranja koji dugoročno možda neće biti održivi.

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Prema njegovim riječima, rast tržišta stvara začarani krug u kojem manja volatilnost podstiče institucionalne investitore da dodatno povećavaju izloženost tržištu.

„Zapamtite, rast tržišta uz pad volatilnosti primorava fondove koji ciljaju određeni nivo rizika da povećavaju finansijsku polugu, a dodatnu polugu donose i druge strategije zasnovane na tržišnom zamahu“, naveo je Bari.

Uprkos snažnom rastu berze, Bari je zadržao svoje opklade na pad vrijednosti nekoliko velikih kompanija i sektora. Tako i dalje drži kratke pozicije na berzanski fond Ajšers Semikonduktor ETF (iShares Semiconductor ETF, SOXX), kao i na akcije kompanija Majkron (Micron), Nvidija (Nvidia), Katerpilar (Caterpillar), Palantir (Palantir), Tesla (Tesla) i Aplajd Materijals (Applied Materials).

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Investitor je poručio da i dalje vjeruje u svoju dugoročnu strategiju, ali je naglasio da će ograničiti gubitke ukoliko se tržište odlučno okrene protiv njegovih procjena. Dodao je da su sve njegove kratke pozicije trenutno profitabilne, osim one protiv Nvidije.

„Ponavljam, trgovanje kratkim pozicijama nije za svakoga. Ja moram da ulažem na taj način. Većina ljudi ne bi trebalo“, zaključio je Bari.

(Telegraf)