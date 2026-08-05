Džihadisti među migrantima u Seuti

Nekoliko osoba koje su ranije protjerane iz Španije zbog sumnje u povezanost sa džihadističkim aktivnostima navodno se našlo među desetinama hiljada migranata koji su prošle sedmice iz Maroka ušli u špansku enklavu Seutu na sjeveru Afrike.

Prema navodima portala El Espanjol, pripadnici specijalizovanih jedinica španskog Ministarstva unutrašnjih poslova utvrdili su da su među migrantima bili i pojedinci koji su ranije bili predmet istraga zbog krivičnih djela povezanih s terorizmom.

Istražioci vjeruju da se neki od njih nalaze među oko 5.000 ljudi koji još nisu vraćeni u Maroko. Do ovih saznanja došlo se analizom snimaka bezbjednosnih kamera, a slučaj istražuju pripadnici Generalnog informativnog komesarijata Nacionalne policije i Informativnog štaba Civilne garde.

Istraga je i dalje u toku, a nadležne službe ne isključuju mogućnost da bi broj osoba povezanih sa džihadističkim mrežama mogao biti veći.