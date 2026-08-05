Političar se posvađao sa ljudima na plaži, pa ga "uspavao" prolaznik

Demokratski kandidat za američki Kongres Kiril Basin uhapšen je u subotu, 1. avgusta, nakon nasilnog incidenta na plaži na havajskom ostrvu Maui, a sud mu je odredio kauciju od milion dolara, saopštili su lokalni zvaničnici.

Prema navodima Policijske uprave Mauija, Basin je uhapšen nakon incidenta na plaži Keavakapu (Keawakapu Beach), u mjestu Saut Kihei (South Kihei). Tereti se po dvije tačke optužnice za prijetnje prvog stepena.

Policija navodi da je sukob počeo kada je 61-godišnji muškarac zamolio Basina da stiša muziku. Istražitelji tvrde da mu je kandidat odgovorio prijetnjama, stavljajući mu do znanja da kod sebe ima vatreno oružje. Prema policijskom izvještaju, zaprijetio je i da će upucati suprugu tog muškarca.

Kirill Basin, a Democrat congressional candidate running against Jill Tokuda was arrested Saturday after a violent altercation at Keawakapu Beach in South Kihei. He was charged with two counts of first-degree terroristic threatening, and his bail was set at $1 million. pic.twitter.com/Muzw3vcmVq — Black Label Media (@blacklabel2026) August 5, 2026

U sukob se potom umiješao prolaznik, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna. Tokom naguravanja Basin je, navodno, uzeo nož i njime prijetio prisutnima, a zatim ga bacio u more. Jedan svjedok kasnije je pronašao nož i predao ga policiji.

Raniji incidenti i zabrane prilaska

Snimak sukoba brzo se proširio društvenim mrežama.

Ovo nije prvi put da je Basin u sukobu sa zakonom. Policija navodi da je od maja ove godine više puta hapšen zbog navodnih napada i oštećenja imovine.

Protiv njega je izdato i nekoliko privremenih zabrana prilaska. Među osobama koje su zatražile zaštitu je i član Vijeća okruga Maui Tomas Kuk (Thomas Cook), koji je naveo da je strahovao za svoju bezbjednost i bezbjednost svojih saradnika nakon što je Basin u maju prekinuo sjednicu Vijeća.

Kuk tvrdi da je Basin tokom sjednice postao agresivan i prijetio policiji i službeniku Vijeća. Dva dana kasnije pojavili su se navodi da je Basin pokazivao oružje u zgradi okružne uprave tokom sukoba sa zaposlenima.

Tužilaštvo još nije donijelo odluku

Basina zastupaju advokati Majls Brajner i Brendon Segal. Brajner je izjavio da je slučaj trenutno u fazi razmatranja pred nadležnim pravosudnim organima na Mauiju.

Do utorka tužilaštvo nije objavilo da li će protiv njega biti podignute dodatne optužnice.

Protivkandidatkinja osudila nasilje

Aktuelna kongresmenka Džil Tokuda, koja se kandiduje za novi mandat u Drugom kongresnom okrugu Havaja, osudila je incident, piše „Marka“.

„Nasilju nije mjesto ni u našim zajednicama ni u javnoj službi. Svako ko obavlja ili želi da obavlja javnu funkciju mora biti primjer drugima. Naše zajednice zaslužuju lidere koji spajaju ljude, a ne one koji doprinose podjelama i nasilju“, poručila je Tokuda.

Hapšenje je izazvalo veliku pažnju na Havajima, gdje je Basin vodio kampanju s ciljem da pobijedi Tokudu na predizborima Demokratske stranke. Policija je saopštila da je istraga i dalje u toku.