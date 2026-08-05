Paf Dediju ponovo skraćen boravak u zatvoru: Evo kada bi mogao na slobodu

Ponovo je promijenjen datum izlaska iz zatvora Paf Dedija. Osnivaču izdavačke kuće „Bed boj rekords“ datum puštanja na slobodu mijenjan je nekoliko puta, pri čemu je Federalni biro za zatvore ranije kao datume naveo 15. april 2028, 25. april 2028. i 4. jun 2028. godine.

U junu je njegov datum izlaska pomjeren na 23. februar 2028. godine, a sada na 20. februar. Nije dato objašnjenje zašto je datum puštanja više puta mijenjan.

Izvođač hita „Last Najt“ služi kaznu od 50 mjeseci zatvora nakon što je prošlog ljeta osuđen po dvije tačke optužnice za prevoz lica radi bavljenja prostitucijom, poslije federalnog suđenja u Njujorku. Porotnici su ga oslobodili težih optužbi, uključujući trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zavjeru radi reketiranja.

Paf Dedi učestvuje u programu liječenja od zavisnosti od droge u zatvoru „FCI Fort Diks“, dok njegov pravni tim nastavlja da ulaže žalbu na presudu i kaznu, nazivajući je prestrogom i tražeći oslobađajuću presudu ili ponovno odmjeravanje kazne.

U julu je reper, navodno, učestvovao u fizičkom sukobu s drugim zatvorenikom, što je rezultiralo njegovim premještanjem u samicu.

Tada je portal TMZ prenio da je tuča počela kada je drugi zatvorenik, čiji identitet nije javno objavljen, vrijeđao repera. Međutim, zatvorsko osoblje je brzo intervenisalo i razdvojilo obojicu muškaraca, naveo je ovaj medij.

Paf Dedi je, navodno, tražio da svoju dvoipogodišnju kaznu služi u zatvoru „FCI Fort Diks“ kako bi bio bliže porodici. Oko 14 mjeseci koje je proveo u pritvorskom centru „Metropolitan“ u Bruklinu, nakon hapšenja, uračunato mu je u odsluženu kaznu, prenio je ranije Ej-Bi-Si njuz.

„Kako bi se riješili problemi sa zloupotrebom droga i maksimalno povećale posjete porodice i rehabilitacioni napori, tražimo od suda da snažno preporuči Birou za zatvore da Paf Dedi bude smješten u FCI Fort Diks“, napisala je advokatica Teni Geragos u podnesku sudu u oktobru 2025. godine.

Učešće u Rezidencijalnom programu za liječenje zavisnosti od droga (RDAP) može smanjiti kaznu zatvoreniku do godinu dana, prema podacima Federalnog biroa za zatvore.

Takođe, u utorak, 4. avgusta, sudija u ovom slučaju potpisao je nalog kojim se federalnim vlastima odobrava da preuzmu u posjed ili raspolažu predmetima zaplijenjenim u hotelu „Park Hajat“, gdje je Šon Didi Kombs uhapšen u septembru 2024. godine.

Prema dokumentima do kojih je došao časopis Pipl, na spisku zaplijenjenih predmeta nalazi se 9.000 dolara u gotovini, kao i više **ajpeda**, **ajfona**, laptopova i hard-diskova.

(Kurir)