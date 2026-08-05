Zbog požara zatvorena obilaznica oko Bijeljine

Zbog požara koji je izbio danas, u srijedu, 5. avgusta, zatvorena je obilaznica oko Bijeljine.

Na terenu je, prema saznanjima Info Bijeljine oko 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila.

Obilaznica je zatvorena od “Robota” prema deponiji, a gori suva slama i rastinje, i to s obje strane puta.

Kako saznaje Info Bijeljina, na terenu je i policija, koja reguliše saobraćaj.

Gust dim sa ove lokacije vidi se iz više bijeljinskih naselja.

Za sada nije poznato kako je došlo do požara niti da li on prijeti objektima.