Zbog požara zatvorena obilaznica oko Bijeljine

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zbog požara koji je izbio danas, u srijedu, 5. avgusta, zatvorena je obilaznica oko Bijeljine.
Na terenu je, prema saznanjima Info Bijeljine oko 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila.
Obilaznica je zatvorena od “Robota” prema deponiji, a gori suva slama i rastinje, i to s obje strane puta.
Kako saznaje Info Bijeljina, na terenu je i policija, koja reguliše saobraćaj.
Gust dim sa ove lokacije vidi se iz više bijeljinskih naselja.
Za sada nije poznato kako je došlo do požara niti da li on prijeti objektima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
7 h2
Najnovije
Trenutno na programu