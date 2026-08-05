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Tramp: Vašington vodio cjelodnevne pregovore sa Teheranom

05.08.2026 18:38

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je delegacija SAD vodila cjelodnevne pregovore sa iranskom delegacijom, ocijenivši razgovore pozitivno, ali je istovremeno zaprijetio oštrim mjerama ukoliko ne bude postignut sporazum sa Teheranom.

"Imali smo cjelodnevne pregovore. Veoma sam zadovoljan dosadašnjim napretkom", rekao je Tramp za televiziju "Foks njuz".

On je najavio da će Ormuski moreuz vrlo brzo biti otvoren, upozorivši Teheran na ozbiljne posljedice ukoliko se opet udalje iz pregovora, prenosi Srna.

"Ako ponovo odustanu, biće veoma žestoko pogođeni", poručio je Tramp.

Katarski posrednici u pregovorima saopštili su juče da ostvaruju napredak u nastojanjima da se okonča rat sa Iranom, uprkos negiranju Teherana da su pregovori u toku.

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Donald Tramp

Iran

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