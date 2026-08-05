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Drama u Njemačkoj: Deaktiviran dron sa eksplozivnom napravom

05.08.2026 17:15

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Драма у Њемачкој: Деактивиран дрон са експлозивном направом
Foto: Tanjug / AP / Armin Weigel

Specijalci njemačke policije deaktivirali su dron koji je nosio eksplozivnu napravu nakon što je noćas pronađen na aerodromu u Lajpcigu, saopšteno je iz Državne kancelarije kriminalističke policije u Saksoniji.

Policajci su uklonili detonator sa eksplozivne naprave za sada nepoznatog tipa, koja je bila pričvršćena za dron, navodi se u saopštenju.

Istražioci za terorizam ranije su pokrenuli istragu, a zvaničnici su rekli da bi incident mogao da ima politički motiv, prenosi Srna.

Izvori nadležni za bezbjednost rekli su agenciji DPA da je dron otkriven u blizini ukrajinskog transportnog aviona "antonov An-124" i pregledan pomoću rendgena.

Istragu su preuzeli Državno javno tužilaštvo Drezdena i Policijski centar za borbu protiv terorizma i ekstremizma.

Nekoliko letjelica, uključujući putnički avion, preusmjereno je nakon što je dron primijećen nešto iza ponoći. Obje piste aerodroma bile su zatvorene, a radnik na aerodromu kasnije je pronašao dron na južnoj pisti.

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Tagovi :

Njemačka

dron

eksplozivna naprava

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