Drama u Njemačkoj: Deaktiviran dron sa eksplozivnom napravom

Specijalci njemačke policije deaktivirali su dron koji je nosio eksplozivnu napravu nakon što je noćas pronađen na aerodromu u Lajpcigu, saopšteno je iz Državne kancelarije kriminalističke policije u Saksoniji.

Policajci su uklonili detonator sa eksplozivne naprave za sada nepoznatog tipa, koja je bila pričvršćena za dron, navodi se u saopštenju.

Istražioci za terorizam ranije su pokrenuli istragu, a zvaničnici su rekli da bi incident mogao da ima politički motiv, prenosi Srna.

Izvori nadležni za bezbjednost rekli su agenciji DPA da je dron otkriven u blizini ukrajinskog transportnog aviona "antonov An-124" i pregledan pomoću rendgena.

Istragu su preuzeli Državno javno tužilaštvo Drezdena i Policijski centar za borbu protiv terorizma i ekstremizma.

Nekoliko letjelica, uključujući putnički avion, preusmjereno je nakon što je dron primijećen nešto iza ponoći. Obje piste aerodroma bile su zatvorene, a radnik na aerodromu kasnije je pronašao dron na južnoj pisti.