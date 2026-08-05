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Milioni za centar i nova pravila za parking u Banjaluci

Autor:

Lana Ostojić
05.08.2026 19:29

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Скупштина града Бањалука сједница
Foto: ATV

Banjalučki odbornici dali su zeleno svjetlo kreditnom zaduženju od 18 miliona maraka za rekonstrukciju centralne pješačke zone, Gospodske ulice, prostora ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i parka Petar Kočić.

„To je turistička priča, potencijal, to je dnevni boravak Banjaluke. Ali se radi kompletna obnova, rekonstrukcija i izgradnja svih dotrajalih vodovodnih, azbestnih, kanalizacionih, oborinskih, svih drugih sistema u dijelu poteza Aleja Svetog Save – Narodno pozorište – Srpska ulica“, rekao je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Dok se planiraju milionska ulaganja u centralnu zonu, mještani prigradskih naselja već sedmicama žive pod restrikcijama vode.

„Mi danas pričamo o kreditu, o naplati parkinga, o drugim naplatama naknada, a ne pričamo o onom što zaista muči građane. Mi se u ovom momentu nalazimo u jednoj vanrednoj situaciji, jer su temperature jako visoke, a veliki broj naselja nema vode“, rekla je odbornica Narodnog fronta, Dijana Ješić.

Na dnevnom redu našla se i nova Odluka o naplati parkinga. Ustavni sud Republike Srpske ranije je utvrdio da dosadašnja odluka nije bila u skladu sa Ustavom, jer taj posao Grad mora da povjeri ili javnom komunalnom preduzeću ili drugim privrednim subjektima.

„Desilo se to da je bilo potrebno da saglasnost na cijene – saglasnost da Skupština, a ne da gradonačelnik sam donosi određene cijene. Evo pripremljena je odluka gdje će se cijene koje su na istom nivou kakve su bile i do sada“, rekla je gradski menadžer, Mirna Savić Banjac.

„Mi ćemo insistirati da sam gradonačelnik izađe i kaže da je ova odluka u skladu sa Ustavom. Mi smo insistirali da se osnuje novo javno preduzeće kako je Ustavni sud naložio, ali opet – Ustavni sud i svaka odluka koju donese – možete da tumačite na ovaj ili onaj način. Ovdje je najveća odgovornost na samom gradonačelniku koji obavlja najodgovorniju poziciju u gradu“, rekao je odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković.

Da ove odluke nisu prioritet dok dio građana živi bez vode saglasan je i predsjednik Skupštine grada.

„Mi da smo se borili protiv njega na način da pričamo i svaki put nešto zaustavljamo – mi bi i danas bili optuživani kao ljudi koji su spremni da, tobože, zaustave bilo kakav razvoj u gradu Banjaluci – zato smo i podržali“, rekao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković, te dodao:

„Naplata parkinga i dalje nije riješena u skladu sa Ustavom. Dakle, jasno je da po Zakonu o komunalnim djelatnostima GU, odnosno odjeljenje – ne mogu vršiti nikakvu naplatu komunalne usluge i to će sigurno pasti na Ustavnom sudu, ali nemojte više da budemo mi ti koji koče“.

Odbornici su usvojili i Odluku o objedinjenoj naplati komunalnih usluga. Cilj je da građani više komunalnih obaveza plaćaju jednim računom. Saopšteno je i da vodovodni sistem Tunjice 1 i 2 ovog vikenda ulazi u fazu testiranja i puštanja u rad, kao i da je pribavljena upotrebna dozvola za vrtić u Novoseliji.

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