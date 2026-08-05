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Masovna pucnjava u SAD: Ubijeno više osoba u Sjevernoj Karolini

05.08.2026 20:06

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Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Jessica Rinaldi/The Boston Globe

Više osoba je ubijeno, a najmanje jedna je hospitalizovana u masovnoj pucnjavi u mestu Prospekt Hil u američkoj saveznoj državi Severna Karolina.

Državni istražni biro Sjeverne Karoline saopštio je da je kancelarija šerifa okruga Kasvel zatražila pomoć "u vezi sa ranom jutarnjom masovnom pucnjavom na Bruks roudu u Prospekt Hilu, u Sjevernoj Karolini".

Zvaničnik okruga Kasvel kasnije je rekao televiziji WGHP da je više ljudi ubijeno u incidentu za koji se vjeruje da je bio izolovan.

Najmanje jedna osoba je hospitalizovana, a osumnjičeni još nije identifikovan, dodao je zvaničnik.

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"Ovaj događaj se dogodio oko 8.30 časova ujutru. Zamenici šerifa okruga Kasvel i patrola autoputeva Sjeverne Karoline odmah su reagovali", navodi se u ranijoj objavi državnog biroa na Fejsbuku.

"U ovom trenutku ne postoji opasnost za širu javnost", saopšteno je u ranijoj poruci. "Kancelarija šerifa okruga Kasvel radi na prikupljanju činjenica o slučaju"

(Kurir)

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Sjeverna Karolina

Pucnjava

Amerika

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