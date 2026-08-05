Pale: Počela izgradnja vrtića u Obilićevu koju finansira Kabinet predsjednika Srpske

U naselju Obilićevo na Palama danas je zvanično počela izgradnja novog vrtića koju u potpunosti finansira Kabinet predsjednika Republike Srpske.

Načelnik opštine Pale Dejan Kojić rekao je Srni da je predviđeno da kapacitet vrtića bude 180 mjesta, a obezbijeđeno je i kompletno unutrašnje opremanje, kao i vanjsko uređenje objekta.

"Izgradnjom novog vrtića na Palama biće riješen jedan od najvećih problema stanovnika Pala u proteklom periodu", istakao je Kojić.

On je podsjetio da je izgradnja počela na osnovu ugovora koji je potpisao u utorak, 28. jula, sa izvođačem radova.

Kojić je rekao da je potpisivanju ugovora prethodilo nekoliko sastanaka predstavnicima republičkih institucija radi obezbjeđivanja ovog projekta i njegove realizacije na Palama, prenosi Srna.