Pale: Počela izgradnja vrtića u Obilićevu koju finansira Kabinet predsjednika Srpske

Autor:ATV redakcija
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U naselju Obilićevo na Palama danas je zvanično počela izgradnja novog vrtića koju u potpunosti finansira Kabinet predsjednika Republike Srpske.
Načelnik opštine Pale Dejan Kojić rekao je Srni da je predviđeno da kapacitet vrtića bude 180 mjesta, a obezbijeđeno je i kompletno unutrašnje opremanje, kao i vanjsko uređenje objekta.
"Izgradnjom novog vrtića na Palama biće riješen jedan od najvećih problema stanovnika Pala u proteklom periodu", istakao je Kojić.
On je podsjetio da je izgradnja počela na osnovu ugovora koji je potpisao u utorak, 28. jula, sa izvođačem radova.
Kojić je rekao da je potpisivanju ugovora prethodilo nekoliko sastanaka predstavnicima republičkih institucija radi obezbjeđivanja ovog projekta i njegove realizacije na Palama, prenosi Srna.
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