Helikopter MUP-a gasi požar u Trebinju

Autor:Bojan Nosović
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Helikopter MUP-a Republike Srpske stigao je u Trebinje i krenuo sa akcijom gašenja požara. Za ATV je to potvrdio komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
Požar u Trebinju je aktivan punih šest dana.
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