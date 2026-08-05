Helikopter MUP-a gasi požar u Trebinju

Foto: ATV

Helikopter MUP-a Republike Srpske stigao je u Trebinje i krenuo sa akcijom gašenja požara. Za ATV je to potvrdio komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

Požar u Trebinju je aktivan punih šest dana.

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