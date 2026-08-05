Ramiz Salkić kandidat SDA za predsjednika Republike Srpske

Ramiz Salkić je kandidat SDA za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima 2026. godine.

Alija Tabaković će biti nosilac liste za PSBiH, dok će Edin Ramić predvoditi listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske, piše Kliks.

Pored Salkića, u trci za predsjednika Republike Srpske je i Ćamil Duraković, aktuelni potpredsjednik, koji i ove godine nastupa kao nezavisni kandidat. On je svoju kandidaturu CIK-u predao u maju 2026. godine.

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Pored njih, Stranka za BiH je potvrdila kandidaturu Begiji Smajić.

Ramiz Salkić je funkciju potpredsjednika Republike Srpske obavljao u dva uzastopna mandata 2014. i 2018. godine.

Posljednji put, 2018. godine, osvojio je 10.000 više glasova od Ćamila Durakovića.