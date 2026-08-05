Odbor za ustavna pitanja: Srpska će insistirati na poništavanju odluka visokog predstavnika

Odbor za ustavna pitanja NSRS usvojio je, na prijedlog predsjednika Odbora i NSRS Nenada Stevandića, Zaključak u kojem se navodi da će Republika Srpska insistirati na poništavanju svih odluka visokog predstavnika u BiH gdje ne postoji prethodna saglasnost Republike Srpske i gdje je omogućena legalizacija i nametanje preglasavanja kao apsolutno negiranje izvornih dejtonskih principa koji se zasnivaju na saglasnosti entiteta i naroda, a što je bio princip rada visokog predstavnika u BiH i Ustavnog suda BiH.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na današnjoj sjednici razmatrao je Zahtjev za rješavanje ustavnopravnog spora u predmetu, broj U-17/26, pred Ustavnim sudom BiH i zbog izuzetnog značaja ovog predmeta koji se odnosi na bitna nacionalna, kulturna i istorijska pitanja, definisao nacrt odgovora koji će biti dorađen nakon konsultacija sa nadležnim institucijama Republike Srpske i BiH.

Riječ je o predmetu koji je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović podnio Ustavnom sudu BiH vezano za rješavanje ustavnopravnog spora, uz obrazloženje da je donošenje akata vezanih za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH "neustavni upad u ustavnopravne nadležnosti BiH".

- Odbor ističe da je Narodna skupština Republike Srpske 7. jula 2026. na Četrdesetoj posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila Izjavu člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Željke Cvijanović o proglašenju Odluke Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske čime je Narodna skupština iznijela svoj stav o ovom pitanju koji je nepromjenjiv - navodi se u saopštenju.

Odbor za ustavna pitanja navodi da Izjava da je neka odluka Predsjedništva BiH veoma štetna po vitalne interese entiteta sa čije je teritorije izabran član Predsjedništva BiH, kao i potvrđivanje takve izjave od strane Narodne skupštine Republike Srpske, nisu dio neke zasebne procedure u odnosu na proceduru u kojoj se donosi osporena odluka, već čine dio jedne jedinstvene procedure regulisane istom odredbom Ustava.

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovor Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske povodom zahtjeva Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u tom zakonu.

Odbor smatra da Zahtjev Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske kojim se osporava Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, nije utemeljen na Ustavu Republike Srpske i da u konkretnom slučaju nije povređen vitalni nacionalni interes niti jednog konstitutivnog naroda.

Odbor ističe da je osporeni zakon donesen u skladu sa Ustavom Republike Srpske, a ustavni osnov za njegovo donošenje sadržan je upravo u članu 10. Ustava prema kojem su građani Republike Srpske, između ostalog, ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Predmetnim zakonom se uvode dva nova krivična djela – javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine i to u cilju jačanja zaštite društva od širenja ideologije koja promoviše mržnju i netrpeljivost i u tom smislu zaštite ustavnog poretka i javnog reda i mira.

Odbor ističe da osporena norma sankcioniše isključivo činjenje pojedinca koji prekrši propisanu zabranu, bez obzira na nacionalnu pripadnost i njom nije targetiran bošnjački narod kao kolektivitet. Navedena zabrana je univerzalna, djeluje prema svima i nema diskriminatorski karakter već podjednako tretira sve građane Republike Srpske

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovor Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske i na Zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda koji smatra da je Zakonom o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Odbor smatra da podneseni zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa nije utemeljen na Ustavu Republike Srpske, te da vitalni nacionalni interes, definisan Ustavom Republike Srpske, nije povrijeđen.

Predmetni zakon donesen je u skladu sa Ustavom Republike Srpkse, a ustavni osnov za njegovo donošenje, sadržan je: u članu 59. Ustava, u članu 61. stav 1. Ustava te u članu 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske kojim je propisano da Narodna skupština donosi zakone.

Odbor navodi da Zakonom nije zabranjeno drugim narodima da na svojim grobljima i spomen-obilježjima koriste svoje nacionalne tradicionalne i vjerske simbole i natpise, dok se zabrana korištenja simbola koji promovišu i veličaju ideologiju Nezavisne Države Hrvatske i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju svakako ne može posmatrati kao povreda nacionalnog interesa bilo kojeg naroda. Veličanje i relativizacija takvih ideologija je pitanje poštovanja temeljnih civilizacijskih vrijednosti, ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti, antifašizma i vladavine prava.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Repubike Srpske utvrdio je odgovor u predmetu U-13/26 koji je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović dostavio Ustavnom sudu BiH vezano za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, sa prijedlogom za donošenje privremene mjere.

Odbor smatra da navodi u ovom predmetu nisu osnovani, da je predmet dopustiv jedino u pogledu podnosioca, dok je meritorno neosnovan, te da ga zbog pogrešnog tumačenja Ustava BiH i odredbi samog Zakona Ustavni sud treba u cjelosti odbiti, kao i zahtjev za donošenje privremene mjere.

Odbor je odgovorio i na dopis Radio televizije Republike Srpske vezano za izvršni postupak koji se pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci vodi po prijedlogu tražioca izvršenja Radiotelevizije BiH radi prinudne naplate na novčanim sredstvima sa računa izvršenika JP Radio-televizije Republike Srpske.

U odgovoru na dopis RTRS-a Odbor je naveo da su posljedice ovog izvršnog postupka, prouzrokovane prinudnom naplatom na novčanim sredstvima sa računa izvršenika JP RTRS, nesrazmjerno i nenadoknadivo štetne po javni interes svih građana Republike Srpske da imaju operativan javni servis čime je ugroženo i njihovo pravo na informisanje.