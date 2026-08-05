Zaraza se širi Amerikom: Infekcija potvrđena u 47 saveznih država!

Ciklosporijaza, infekcija koja može izazvati probavne tegobe, zabilježena je u 47 od ukupno 50 američkih saveznih država, saopštio je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Iz agencije su naveli da su epidemijom najteže pogođene savezne države Mičigen, Indijana, Ohajo i Sjeverna Karolina.

List "Vašington post" objavio je juče da su slučajevi ciklosporijaze povezani sa zelenom salatom uvezenom iz Meksika zabilježeni u 15 američkih saveznih država, što ovu epidemiju čini najvećom do sada.

Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi Mičigena saopštilo je u ponedjeljak da su u toj saveznoj državi dvije osobe preminule od posljedica infekcije.

Ciklosporijaza obično nije opasna po život i liječi se antibioticima. Uzročnik se prenosi putem kontaminiranog svježeg voća, povrća ili vode, prenosi Srna.