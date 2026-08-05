Sraman incident u Hrvatskoj: Zapaljena zastava Srbije

Uoči obilježavanja godišnjice operacije Oluja, dvije osobe su zapalile zastavu Srbije na nadvožnjaku kod Otočca!

Na snimku koji je prenio portal "Indeks" vide dvije osobe obučene u crno, s prekrivenim glavama, koje su se popele na ogradu nadvožnjaka.

Na nju su postavile srpsku zastavu, a potom je zapalile.

Pored je postavljen i transparent na kojem piše: "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95".

Hrvatska policija se do zaključenja ovog teksta nije oglašavala o incidentu.