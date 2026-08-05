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Sraman incident u Hrvatskoj: Zapaljena zastava Srbije

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:43

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Сраман инцидент у Хрватској: Запаљена застава Србије

Uoči obilježavanja godišnjice operacije Oluja, dvije osobe su zapalile zastavu Srbije na nadvožnjaku kod Otočca!

Na snimku koji je prenio portal "Indeks" vide dvije osobe obučene u crno, s prekrivenim glavama, koje su se popele na ogradu nadvožnjaka.

Na nju su postavile srpsku zastavu, a potom je zapalile.

Pored je postavljen i transparent na kojem piše: "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95".

Hrvatska policija se do zaključenja ovog teksta nije oglašavala o incidentu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Zapaljena zastava Srbije

Hrvatska

Oluja

Akcija Oluja

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