Sraman incident u Hrvatskoj: Zapaljena zastava Srbije

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Uoči obilježavanja godišnjice operacije Oluja, dvije osobe su zapalile zastavu Srbije na nadvožnjaku kod Otočca!
Na snimku koji je prenio portal "Indeks" vide dvije osobe obučene u crno, s prekrivenim glavama, koje su se popele na ogradu nadvožnjaka.
Na nju su postavile srpsku zastavu, a potom je zapalile.
Pored je postavljen i transparent na kojem piše: "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95".
Hrvatska policija se do zaključenja ovog teksta nije oglašavala o incidentu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h2
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
19
23
19
20
18
58
18
48
18
38
Trenutno na programu