Policajci mogu tražiti ponovno određivanje penzije, šta to znači

Fond PIO Republike Srpske objavio je da pripadnici MUP-a mogu da podnesu zahtjev za ponovno određivanje penzije, koja bi bila određena na osnovu 5 najpovoljnijih godišnjih plata.

Objašnjavaju da je riječ o pripadnicima MUP-a koji su pravo na penziju ostvarili prije 12. oktobra 2019. godine.

"Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima na snagu je stupio 29. jula ove godine. Članom 136 b ovog zakona, omogućeno je da policijski službenici MUP-a Srpske, koji su pravo na penziju ostvarili prije 12. 10. 2019, podnesu zahtjev za ponovno određivanje penzije, tako što bi im penzija bila određena na osnovu 5 najpovoljnijih godišnjih plata", ističu iz Fonda PIO i dodaju:

"Oni pravo na novi iznos ostvaruju od dana podnošenja zahtjeva. Uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje o prestanku radnog odnosa, iz kojeg je vidljivo da je podnosilac u trenutku prestanka radnog odnosa imao status policijskog službenika u MUP-u Srpske. Ukoliko taj podatak nije naveden u rješenju, može se dostaviti potvrda ili uvjerenje MUP".

Ova mogućnost odnosi se i na pripadnike Sudske policije Republike Srpske, ali ne i na policijske službenike koji su nakon odlaska u penziju, ponovo stekli status osiguranika po osnovu radnog odnosa.