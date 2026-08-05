UKC Srpske odao počast radnicima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu

Parastosom i polaganjem vijenaca na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC) u Banjaluci danas je odata počast petorici radnika ove zdravstvene ustanove koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot poručio je da je obaveza čuvati Srpsku i njegovati sjećanje na one koji su dali živote za nju.

Počast poginulim radnicima UKC-a Republike Srpske Vidu Mijatoviću, Đoki Ošapu, Radovanu Todoroviću, Vladi Leščuku i Goranu Kajkutu odali su rukovodstvo i zaposleni UKC-a, porodice poginulih i nestalih boraca i predstavnici boračkih organizacija.

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Njihova žrtva, naglasio je Šobot, ne smije da bude uzaludna.

"Najmanje što možemo da uradimo jeste da se okupimo i da ih nikada ne zaboravimo, jer su nam oni omogućili da danas živimo u slobodi. Ovih pet junaka platilo je najskuplju cijenu. Ponosan sam što sam dio ustanove koja nije zaboravila ove ljude. Tu smo za njihove porodice", rekao je Šobot.

Predsjednik Boračke organizacije grada Banjaluka Goran Rogić rekao je da svako okupljanje u čast poginulih boraca budi sjećanje na njihova djela i žrtvu.

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"Svako naše okupljanje budi uspomenu na djela vaših sinova koji su dali živote za slobodu našeg naroda. Riječi utjehe ne postoje, ali riječi kolega o vašim najmilijima govore da nikada neće biti zaboravljeni. Naši junaci dali su živote za odbranu Srpske. Hvala im", poručio je Rogić.