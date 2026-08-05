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Gotovo tri miliona KM za sanaciju obale Save u Šamcu

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:47

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Сава Шамац
Foto: Screenshot / YouTube

Direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Miroslav Milovanović obišao je danas radove na pripremi terena za sanaciju ruševne obale rijeke Save na potezu Kej-Luka u Šamcu, a cilj ovog projekta, vrijednog oko tri miliona KM, jeste čišćenje oko 150 hektara zapuštenog vodnog zemljišta u plavnom pojasu, što je preduslov za sanaciju.

Radovi su započeti 10. jula sa rokom završetka do 19. oktobra, a vrijednost predmetnog ugovora je 2.999.102 KM, saopšteno je iz "Voda Srpske".

Iz ovog preduzeća su napomenuli da će realizacijom ovih radova biti omogućena sanacija i dalja zaštita obale od erozije, ali će se otvoriti i mogućnost razvoja turističkih, rekreativnih i drugih sadržaja uz rijeku.

"Uz zadržavanje osnovne funkcije inundacionog pojasa za prihvat i propuštanje velikih voda biće stvoreni i preduslovi za kontrolisano i održivo korištenje ovog prostora u turističke i društvene svrhe", navedeno je u saopštenju.

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JU Vode Srpske

Šamac

Rijeka Sava

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