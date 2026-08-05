Vučić: U BiH sam došao samo sa svojim obezbjeđenjem, Helez izrekao neistinu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas optužbe ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza da se u toj zemlji nalaze neprijavljene naoružane grupe i istakao da je riječ o lažima i da je u posjetu BiH došao samo sa svojim ličnim obezbjeđenjem, nekoliko momaka pripadnika Kobri.

Vučić je, za TV Pink, na pitanje da prokomentariše tvrdnje Heleza da su naoružani muškarci iz Srbije locirani u BiH i da su navodno pobegli, naglasio da u tim navodima nema nimalo istine i da se radi o pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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- Vi znate kakva je to laž. Nijednog čovjeka nema iz Srbije. I zato je ućutao. Direkcija policije njihova im je odgovarala. Nigde nijednog čovjeka iz Srbije nema. Nijednog. Ti sa kvadovima su bili pripadnici MUP-a Republike Srpske. To je njihov odnos nadležnosti. Sve što je napisao je slagao. Teško mu je bilo da podnese što sam došao u njegovo Bugojno, ali i moje Bugojno - rekao je Vučić.

Dodao je da neće nikoga da pita za dozvolu da ide na svoje ognjište.

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- Ja neću da pitam nikoga za dozvolu da idem na svoje ognjište. Teško mu je što je lagao o Sarajevo safariju, pa što me ne uhapsi? Što me lažove ne uhapsi? Dvije godine lažeš o Sarajevo Safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su hteli da dođu na čašicu razgovora. A došao sam vam na noge, što me niste uhapsili - rekao je Vučić.

Objasnio je da je u BiH došao sa nekoliko propadnika Kobri i da je to poznato vlastima te zemlje.

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"Imao sam svega nekoliko momaka iz Kobri koji su sa mnom, i to je moje jedino obezbeđenje. Ovo su bili pripadnici, valjda, SAJ-a iz Republike Srpske. I oni to znaju sve. Znaju to njihovi ljudi iz Direkcije policije. Njihovi momci su bili dobri, fer, profesionalno obavili posao. Videli ste, ugostio sam ih sinoć u svom dvorištu, u svojoj kući. Ne samo ponudio, već i poslužio hranom, pićem, sve. Nijednu primedbu nisam imao", naglasio je Vučić.

Naveo je da neki ne mogu da podnesu da postoje ljudi koji se ne plaše, imaju svoju ideju i koji govore istinu i dodao da mu je žao što bošnjačko rukovodstvo nikada nije prihvatalo ruku prijateljstva.

- Uvijek su želeli da provode plan dehumanizacije, laži, i po istom principu - ako se sjećate, kada su me linčovali u Srebrenici, gdje sam pognuo glavu pred njihovim žrtvama. Krenuli su da me ubiju i da me linčuju, nikada istragu nisu proveli, a onda su istim trikovima, i ponovo uz pomoć Beograda, Podgorice, Zagreba i svih drugih raznih krugova, izmišljali priču - naveo je Vučić.

Kako je rekao, strani centri moći su čudo, i kroz punu kontrolu regionalnih centara moći i onih koje neki lažno nazivaju "srpskim policentričnim" mjestima, su sve vreme radili protiv njega.

- I još nisu uspeli da me pobjede. Još nisu uspeli jednog čija im je glava jedina meta, zato što znaju: ne da sam ja jak što imam mišiće ili što imam oružje, ne. Što znaju da u mojoj glavi i u mom srcu ima toliko i znanja i iskustva, ali i ljubavi prema svom narodu, da nijedna prevara ne može da im prođe. Čitam ih kao bukvar, a i kao dječak sam odlično čitao bukvar - rekao je Vučić.

Vučić se dotakao i političkih aktera u Srbiji i regionu, navodeći da napadi na njega dobijaju podršku sa različitih strana političkog spektra.

- I na sve to, kada dobijete sve te otvorene i ogoljene srbomrzce poput Zukana Heleza i tako dalje, uvijek ćete da dobijete podršku, znate od koga? Ne samo ovi ZLF, studenti i tako dalje koji su ogoljeni antisrpski, uvek ćete da dobijete od Mila Lompara, lažnih nacionalista...Isto to će da vam kažu, samo malo uvijenije. I tobož iz drugog ugla, ali suština je ista - naveo je Vučić.

Podsetio je da će se povući sa pozicije predsednika Srbije i da mu je cilj da narodu da do znanja na koji način se vrše obmane kako bi ih izbegao u budućnosti.

- E, to su te prevare i ti trikovi, i ovo više ne govorim zbog sebe. Ja više da budem predjsednik Srbije ne mogu. Dakle, uskoro podnosim ostavku. Suština je u tome da ovaj narod mora da razume da takve prevare i zamke mora da izbjegne u budućnosti - zaključio je Vučić.

Ministar odbrane u Savjetu minsitara Zukan Helez izjavio je ranije danas da niko od stranih zvaničnika, pa ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nema pravo da dovodi "neprijavljene naoružane grupe" u BiH i zaobilazi procedure koje se odnose na obezbjeđenje stranih zvaničnika u toj zemlji.