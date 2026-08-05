Vučić: U BiH sam došao samo sa svojim obezbjeđenjem, Helez izrekao neistinu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas optužbe ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza da se u toj zemlji nalaze neprijavljene naoružane grupe i istakao da je riječ o lažima i da je u posjetu BiH došao samo sa svojim ličnim obezbjeđenjem, nekoliko momaka pripadnika Kobri.
Vučić je, za TV Pink, na pitanje da prokomentariše tvrdnje Heleza da su naoružani muškarci iz Srbije locirani u BiH i da su navodno pobegli, naglasio da u tim navodima nema nimalo istine i da se radi o pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Republika Srpska
Stevandić: Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno prema predsjedniku Srbije
- Vi znate kakva je to laž. Nijednog čovjeka nema iz Srbije. I zato je ućutao. Direkcija policije njihova im je odgovarala. Nigde nijednog čovjeka iz Srbije nema. Nijednog. Ti sa kvadovima su bili pripadnici MUP-a Republike Srpske. To je njihov odnos nadležnosti. Sve što je napisao je slagao. Teško mu je bilo da podnese što sam došao u njegovo Bugojno, ali i moje Bugojno - rekao je Vučić.
Dodao je da neće nikoga da pita za dozvolu da ide na svoje ognjište.
Srbija
Gašić poručio Helezu: Drina nije granica srpskog naroda, niti će to ikada biti
- Ja neću da pitam nikoga za dozvolu da idem na svoje ognjište. Teško mu je što je lagao o Sarajevo safariju, pa što me ne uhapsi? Što me lažove ne uhapsi? Dvije godine lažeš o Sarajevo Safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su hteli da dođu na čašicu razgovora. A došao sam vam na noge, što me niste uhapsili - rekao je Vučić.
Objasnio je da je u BiH došao sa nekoliko propadnika Kobri i da je to poznato vlastima te zemlje.
BiH
Košarac: Helez na antisrpskoj retorici gradi političku karijeru
"Imao sam svega nekoliko momaka iz Kobri koji su sa mnom, i to je moje jedino obezbeđenje. Ovo su bili pripadnici, valjda, SAJ-a iz Republike Srpske. I oni to znaju sve. Znaju to njihovi ljudi iz Direkcije policije. Njihovi momci su bili dobri, fer, profesionalno obavili posao. Videli ste, ugostio sam ih sinoć u svom dvorištu, u svojoj kući. Ne samo ponudio, već i poslužio hranom, pićem, sve. Nijednu primedbu nisam imao", naglasio je Vučić.
Naveo je da neki ne mogu da podnesu da postoje ljudi koji se ne plaše, imaju svoju ideju i koji govore istinu i dodao da mu je žao što bošnjačko rukovodstvo nikada nije prihvatalo ruku prijateljstva.
- Uvijek su želeli da provode plan dehumanizacije, laži, i po istom principu - ako se sjećate, kada su me linčovali u Srebrenici, gdje sam pognuo glavu pred njihovim žrtvama. Krenuli su da me ubiju i da me linčuju, nikada istragu nisu proveli, a onda su istim trikovima, i ponovo uz pomoć Beograda, Podgorice, Zagreba i svih drugih raznih krugova, izmišljali priču - naveo je Vučić.
Kako je rekao, strani centri moći su čudo, i kroz punu kontrolu regionalnih centara moći i onih koje neki lažno nazivaju "srpskim policentričnim" mjestima, su sve vreme radili protiv njega.
- I još nisu uspeli da me pobjede. Još nisu uspeli jednog čija im je glava jedina meta, zato što znaju: ne da sam ja jak što imam mišiće ili što imam oružje, ne. Što znaju da u mojoj glavi i u mom srcu ima toliko i znanja i iskustva, ali i ljubavi prema svom narodu, da nijedna prevara ne može da im prođe. Čitam ih kao bukvar, a i kao dječak sam odlično čitao bukvar - rekao je Vučić.
Vučić se dotakao i političkih aktera u Srbiji i regionu, navodeći da napadi na njega dobijaju podršku sa različitih strana političkog spektra.
- I na sve to, kada dobijete sve te otvorene i ogoljene srbomrzce poput Zukana Heleza i tako dalje, uvijek ćete da dobijete podršku, znate od koga? Ne samo ovi ZLF, studenti i tako dalje koji su ogoljeni antisrpski, uvek ćete da dobijete od Mila Lompara, lažnih nacionalista...Isto to će da vam kažu, samo malo uvijenije. I tobož iz drugog ugla, ali suština je ista - naveo je Vučić.
Podsetio je da će se povući sa pozicije predsednika Srbije i da mu je cilj da narodu da do znanja na koji način se vrše obmane kako bi ih izbegao u budućnosti.
- E, to su te prevare i ti trikovi, i ovo više ne govorim zbog sebe. Ja više da budem predjsednik Srbije ne mogu. Dakle, uskoro podnosim ostavku. Suština je u tome da ovaj narod mora da razume da takve prevare i zamke mora da izbjegne u budućnosti - zaključio je Vučić.
Ministar odbrane u Savjetu minsitara Zukan Helez izjavio je ranije danas da niko od stranih zvaničnika, pa ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nema pravo da dovodi "neprijavljene naoružane grupe" u BiH i zaobilazi procedure koje se odnose na obezbjeđenje stranih zvaničnika u toj zemlji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
12 h0
Srbija
20 h0
Srbija
21 h1
Srbija
21 h2
Najnovije
19
24
19
23
19
20
18
58
18
48
Trenutno na programu