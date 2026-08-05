Burna rasprava o parkingu u Banjaluci: Doplatna karta 20 KM!

Problemi sa parkingom u Banjaluci ne prestaju. Nakon neustavnog Pravilnika na red je došla i doplatna karta u iznosu od 20 KM, za koju odbornici tvrde da nije u skladu sa zakonom.

Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka, povela se oštra rasprava među odbornicima, gdje su se u jednom trenutku usaglasili i odbornici skupštinske većine, ali i opozicije.

Naime, na prijedlog Grada u kome se nastavlja naplaćivanje parkinga po dosadašnjim cijenama, ali bi se za doplatnu kartu posebno izdvajalo do 20 KM, što bi naplaćivao Grad te nije definisano na koji način i zašto, a na šta je upozorila i odbornica Narodnog fronta Dijana Ješić.

Odbornici SNSD-a Dragan Lukač i Bogoljub Zeljković takođe su se uhvatili u koštac s novim prijedlogom, te su poručili i pored tvrdnji predlagača da je odluka usklađena sa stavovima Ustavnog suda Republike Srpske, da bi pojedini članovi mogli ponovo biti osporeni pred sudom, kao što je to bio slučaj sa Pravilnikom gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Neustavni Pravilnik

Šef Kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač naglasio je da su problemi sa parkingom u Banjaluci počeli onog trenutka kada je gradonačelnik donio neustavan Pravilnik, a koji je, podsjećamo, Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je neustavan pravilnik u vezi sa izmjenama parking-zona i poskupljenjem parkinga koji je donio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Ustavni sud je utvrdio da Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na području Banjaluke na kojima je uvedena naplata parkinga, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

U postupku donošenja ovog pravilnika gradonačelnik Banjaluke nije pribavio saglasnost Skupštine grada Banjaluka na cijenu komunalne usluge parkinga na javnim parkiralištima na području grada, a na šta je bio obavezan shodno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o komunalnim djelatnostima, saopšteno je iz Ustavnog suda.

„Gradonačelnik je uzeo sebi za pravo da sam donese pravilnik, formira cjenovnik i podigne cijene. Taj akt nije bio u njegovoj nadležnosti i pao je pred Ustavnim sudom“, podsjetio je Lukač na današnjoj sjednici.

Lukač se takođe osvrnuo i na doplatnu kartu te je ocijenio kao najsporniju u pomenutom prijedlogu jer kako kaže, Grad je može nazivati kako hoće, ali to je „zaobilaženje“.

„Zakon je jasno rekao ko izriče kaznu i na koji način. Ova skupština ne može zaobilaziti zakone koje je donijela Narodna skupština“, kazao je Lukač.

Koji je član sporan

Odbornica Narodnog fronta Dijana Ješić naglasila je da je u odluci sporan član 4 na osnovu kog Grad Banjaluka obavlja naplatu parkinga putem nadležnog odjeljenja.

Ona se obratila nadležnima Grada riječima da je Sud kazao da Grad preko svojih odjeljenja ne može obavljati i naplaćivati komunalnu djelatnost, već je za to potrebno preduzeće.

„Konstantno pokušavate pronaći bilo koji drugi način, samo da ne osnujete preduzeće. U Zvorniku su nakon odluke suda skinuli table i obustavili naplatu, dok u Banjaluci table i dalje stoje, a ljudi ne znaju da li treba da plate. Konstantno zbunjujete građane“, kazala je Ješićeva.

Ješićeva se usaglasila i sa Lukačem kada je riječ o doplatnim kartama i ovlaštenju Komunalne policije te naplati dugovanja.

„Prekršaji i kazne mogu se propisivati isključivo zakonom. Doplatnu kartu možete nazvati kako želite, ali kada od građanina tražite 20 KM, to je sankcija“, rekla je Ješićeva.

Ocijenila je da bi odluka mogla biti usvojena samo kako bi Grad nekoliko mjeseci naplaćivao parking, do nove odluke Ustavnog suda.

Ješićeva je upozorila da je cijela odluka sporna zbog člana 4. te je kao takva neustavna i pitanje je trenutka kada će je neko u budućnosti osporiti.

Parking se treba naplaćivati

Odbornik SNSD-a Bogoljub Zeljković naglasio je da se parking treba naplaćivati, ali da se problemi rješavaju zakonski te je podsjetio na inicijativu iz 2025. godine za osnivanje javnog preduzeća.

„Nije normalno da se parking u gradu ne naplaćuje. Ali nije normalno ni da se naplaćuje na osnovu akata koji nisu u skladu sa zakonom“, rekao je Zeljković.

Zeljković je zatražio od gradonačelnika i nadležnog odjeljenja da u ovom slučaju preuzmu odgovornost za naplatu parkinga shodno prijedlogu, koji su stavili pred odbornike.