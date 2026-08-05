Objedinjena naplata: Šta je s PDV-om i ko će ostati bez posla?

Prijedlog odluke o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate izazvala je burnu raspravu među odbornicima. Među odborničkim kritikama, jasno se moglo čuti da je odluka nedorađena, postavljeno je i mnogo pitanja, ali su odgovori izostali.

Predsjednik banjalučke Skupštine, Ljubo Ninković upozorio je na površno urađen prijedlog Grada Banjaluka o objedinjenoj komunalnoj naknadi.

Ninković je naglasio da je tokom zasjedanja nadležne komisije uputio pitanje ovlaštenom potpisniku u Odjeljenju za finansije Milanu Aljetiću, o površnosti ovog prijedloga, a koji se odnosi na izostajanje Toplane kao jednog od preduzeća, koje pruža komunalne usluge građanima te mu je uputio pitanje, kako predlagači mogu tvrditi da će banjalučka Čistoća pristati na sistem objedinjene naknade te kako je moguće da se i ZIBL nađe u ovom sistemu, a koji već godinama ne radi ovaj posao kako bi trebalo.

„Kako onda znate da će Čistoća onda biti dio toga? Otkud vam pravo da ostavite ovako otvorenu mogućnost za još nekih javnih komunalnih karaktera, odnosno naknada za javno komunalni karakter? Otkud vam pravo? Šta mi sve trebamo razmišljati da ćete vi podvesti pod javno-komunalni karakter? Shvatate li da je to onda izvan nadležnosti Skupštine i da će vam ova odluka pasti na Ustavnom sudu?“ pitao je Ninković predstavnika nadležnog odjeljenja.

Ninković je naveo da se u odluci navodi da postupak i način plaćanja komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate na području Grada Banjaluke, urediće se aktom, koji donosi gradonačelnik. „Kojim aktom?“ pitao je Ninković, te nastavio:

„Otkud mu pravo? Otkud nama pravo da damo gradonačelniku nešto što nemamo ni mi pravo? I vama je to smiješno? Znate li vi da upravljate sa 300 miliona KM novca građana Banjaluke? Nije to novac vašeg oca pa da se ponašate sa njim kako želite, sjedite tu u zadnjoj klupi, meni se smijete i mašete glavom“, kazao je Ninković Aljetiću.

Šta je s PDV-om?

Kako je kazao Ninković, u ovom slučaju, njega bi bila sramota da je jedan ovakav prijedlog i posao napisao na četiri člana bez prelaznog, a na šta se Aljetić nastavio osmjehivati.

„Ni jednu novu rečenicu vi ne znate izgovoriti od onoga što ovdje piše, pobogu ste i našli ste nama ovdje govoriti šta trebamo. Vratiću se ponovo na Zakon o komunalnim djelatnostima i pitati gdje je to dato pravo odjeljenje vrši. Kako će te vi naplaćivati? Kad pričamo o PDV-u, hoćete li izdavati uz račun prema građanima i PDV? Evo, sto maraka je račun, neko je 80 uplatio, vi ćete to rasporediti, kako ste na rekli na komisiji proporcionalno, 80% na svaki račun. Ko plaća PDV?“ pitao je Ninković.

Predsjednik Skupštine pitao je kako će se gore navedeno razdvojiti na računima i ko će Banjalučanima reći da je odlučeno u njihovo ime, koji račun će biti plaćen.

„Pa od tih 100 maraka platićemo 80% Vodovodu, Toplani, Groblju itd. Šta ako ja ne želim da plaćam vodu? Znate zašto? Zato što postoji javna česma, koju sami građani izgradili i uložili u potpunosti u infrastrukturu i nikad im Vodovod nije priznao infrastrukturu, da je to Grad preuzeo na sebe i kaže mi sad održavamo to“, naglasio je Ninković.

Kako on kaže, građani imaju pravo ne platiti određeni račun, ali će ovim sistemom biti prisiljeni da to urade.

„Ko će nositi odgovornost za tolike sudske postupke? Jeste li svjesni uopšte šta radite? Kako ćete plaćati PDV? Kako ćete te račune razdvojiti? Kojoj firmi ćete u platiti i znate li da postoji mogućnost da iole neka javna preduzeća, koja stoje, mada ne znam ni koje više dobro stoji da ćete u tom slučaju uzeti novac i od njih dati onom koje već loše stoji i uništiti i ovo prvo? Ništa vi o tome niste razmišljali“, rekao je Ninković.

Radnici ostaju bez posla?

Odbornica Narodnog fronta Dijana Ješić pitala je šta će se desiti sa radnicima koji se bave obračunom, naplatom i izdavanjem računa s obzirom da se ovim prijedlogom stvara višak radnika i koje je rješenje za njih.

„Čistoća je na jednoj sjednici rekla da joj je Grad dužan 4 miliona KM. I sad teoretski, desi se situacija, Grad naplaćuje sve ove račune i sad Čistoća potražuje dva miliona, grad joj ne isplati i šta će ona čekati na tu naplatu“, pitala je Ješićeva.